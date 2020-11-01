تصادم 3 سيارات بطريق الواحات.. التحريات: لا إصابات

تسبب تصدم 3 سيارات ملاكي بطريق الواحات إلى توقف حركة المرور قرابة 12 دقيقة، وتبين من خلال والتحريات والتحقيقات أن قائد سيارة ملاكي كان يقود السيارة بسرعة واصطدام بسيارة من الخلف مما تسبب في اصطدام سيارة أخرى من الخلف، وتسبب في حدوث شلل مرور لمدة 12 دقيقة على الطريق.

وأضافت التحريات والتحقيقات أنه بمجرد تلقي البلاغ، انتقل فريق من المرور والمباحث إلى مكان الواقعة، وتم رفع آثار الحادث، وإعادة حركة المرور مرة أخرى إلى طبيعتها، وكشفت التحريات والتحقيقات إلى أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وتبين حدوث تلفيات في وجهات السيارات وتحطيم الزجاج الأمامي لسيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.