وزيرة الصحة: وفقا للمؤشرات.. سنتلقى لقاح كورونا مرة على الأقل سنويا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه ليس هناك دراسات مؤكدة حول مدة فعالية لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، حيث ذكرت «هل هتبقى اللقاحات كل 6 أشهر، هل هتبقى كل سنة، هل هتبقى مرة واحدة في الحياة، محدش لسه عارف»، فيما رد الإعلامي عمرو أديب، بأن الأكثر شيوعًا، أن اللقاح لن يتم أخذه مرة واحدة فقط، وردت الوزيرة: «أه طبعا، مش هيبقى مرة واحدة في الحياة».

التجارب التي تتم حاليا ستظهر مدى احتياجنا للقاحات

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، أن التجارب هي من ستظهر هذا الأمر ومدى احتياجنا للقاحات، وهل سيحدث تحور في الفيروس ستغير على أساسة الشركات المنتجه للقاحات بعضًا من مكوناته، مثلما تغير الشركات المنتجة لمصل الانفلونزا الموسمية حيث تغيره سنويا.

العالم يتجه الآن لتصنيع لقاحات تؤخد على جرعة واحدة

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن العالم يتجه الآن لتصنيع لقاحات بجرعة واحدة ليس جرعتين، «نحن ما زلنا في هذا النوع من التجارب، ومفيش وقت كافي حاليا للحكم على هذا الامر، بس من الأبحاث العلمية ومن المؤشرات، أحنا نقدر نحكم أننا بنتكلم على أننا نأخذ اللقاح الخاص بفيروس كورونا على الأقل مرة واحدة في العام».