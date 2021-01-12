10 منتخبات تصل اليوم للمشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر

واصل مطار القاهرة الدولي استقبال المنتخبات المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 من يناير الجاري، وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي تفاصيل وصول المنتخبات المشاركة بالبطولة وهي كالتالي..

1- تصل إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، 10 منتخبات لكرة اليد من عدة دول مختلفة، للمشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والتي تنطلق الأربعاء وحتى 31 من يناير الجاري، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة، للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة ضيوف مصر.

2 - تبدأ أولى رحلات المنتخبات المشاركة وصولا، بعثة منتخب تشيلي ويبلغ عدد أفراد البعثة 23 لاعبا وفنيا، ويليه وصول بعثة منتخب كوريا والبالغ عدد أعضائها 23 لاعبا وفنيا، وتصل بعثة منتخب الجزائر اليوم وتضم 30 لاعبا وفنيا، كما يصل كل من منتخب فرنسا ببعثة تضم 33 لاعبا وفنيا، ومنتخب النمسا ببعثة تضم 28 لاعبا وفنيا، ومنتخب ألمانيا ببعثة تضم 34 لاعبا وفنيا، ومنتخب الدنمارك ويضم 31 لاعبا وفنيا، وكذلك السويد وتصل ببعثة تضم 29 لاعبا، والنرويج وتصل ببعثة تضم 33 لاعبا وفنيا، وتونس وتضم بعثته 31 لاعبا وفنيا.

3 - ومن المنتظر وصول 44 من الشخصيات الرياضية والوفود الإعلامية المشاركة في البطولة.

4 - يتولى فريق من العلاقات العامة بقيادة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، إنهاء إجراءات وصول كل المنتخبات والشخصيات المشاركة بالبطولة وحتى خروجها من المطار.

5- تم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، وتم تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع، لإحضار اللاعبين من على الطائرة.

6 - يتولى فريق من أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، عمل التحاليل اللازمة داخل الأتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، وذلك للتاكد من خلوهم من أي عدوى.

7 - فور انتهاء إجراءاتهم تتولى سلطات المطار تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.