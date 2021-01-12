مياه مطروح: بدء السدة الشتوية لمدة 8 أيام تزامنا مع غلق ترعة النصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عن بدء السدة الشتوية في مطروح، من اليوم ولمدة 8 أيام، تزامنا مع غلق ترعة النصر في الفترة من 11 يناير وحتى 18 يناير الجاري.

وقال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة، اليوم، إن الشركة تهيب بأهالي محافظة مطروح بتخزين المياه وتكديسها بالخزانات الأرضية الخاصة بالمنازل بسبب السدة الشتوية.

وأضاف أن هناك خطوات اتخذتها الشركة لمجابهة السدة الشتوية، ومنها التركيز على ملء خزانات محطة مياه جنوب العلمين بالكامل بطاقة 120 ألف م3، وملء الخزانات الخاصة بالروافع، في «العلمين، وسيدى عبد الرحمن، والضبعة، وفوكة، ورأس الحكمة، بإجمالي طاقة إنتاجية 160 ألف م3، وملء الخزانات الإستراتيجية بمدينة مرسى مطروح، بطاقة تخزينية 210000 م3، منها 5000 م3 في خزانات السيريكو، و160000 م3 في خزانات الكيلو 8 شرق المدينة.

وأشار إلى أن مدينة مرسى مطروح العاصمة لا تتأثر بالسدة الشتوية لتوافر مخزون إستراتيجي ومحطات التحلية، كما لن تتأثر مدينة الحمام بالسدة الشتوية.

ولفت إلى أنه سيتم تكثيف ضخ المياه للمواطنين، وإعطاء فرصة للمواطنين لتخزين المياه وتكديسها في الخزانات الأرضية الخاصة بهم، ويقتصر الوارد من المياه إلى مدينة مرسى مطروح على محطات تحلية مياه البحر الرميلة 1، والرميلة 2، والرميلة 3، بطاقة إنتاجية 60000 م3/ يوم، بجانب محطة باغوش بطاقة إنتاجية 24000 م3/يوم، وذلك باجمالي 82 ألف م3/ يوم.

وأوضح أنه يكون جدول ضخ المياه على المناطق ثابت كما هو، مع تقليل عدد ساعات الضخ، وعلى المواطنين ضرورة الالتزام بترشيد الاستهلاك لمياه الشرب، والمحافظة عليها خلال فترة السدة الشتوية.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن أرقام الخط الساخن للشكاوى وللاستفسار، وذلك على رقم (125) وسيتم التعامل مع جميع الشكاوى من المواطنين بشكل سريع والعمل على حلها فورا.