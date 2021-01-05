لمدة 12 ساعة.. قطع مياه الشرب عن قرى الرياض في كفر الشيخ 

أعلن مجلس مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن عدد من قرى مركز الرياض، صباح اليوم الثلاثاء، لمدة 12 ساعة، من التاسعة صباحا، حتى التاسعة مساء، لأعمال الصيانة بالخط الرئيسي أمام قرية موسى عثمان.

وقال المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، في بيان له، إن محطة مياه «الحاج»، ستتوقف عن ضخ المياه لعدد من القرى.

وأوضح أن القرى التى سوف تتأثر بانقطاع مياه الشرب «المثلث، الرغامة، الحصفة، ومخيزن، وطلمبات 7، والرصيف، وفرج الشامي، وعزبة سعد»، وناشد أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة، بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي وقت سابق، أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندية عايدة ماضي، عن قطع مياه الشرب الإثنين الماضي ، عن المركز والمدينة، لـ13 ساعة وذلك لغسيل محطة المياه.