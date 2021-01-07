شركة مياه الشرب توقع عقد تخارج لمحطة تحلية بدهب لتشغيلها ذاتيا

وقعّت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، عقد تخارج لمحطة تحلية المياه بمدينة دهب، والتي كان يقوم بتشغيلها كل من مصنع المحركات (الهيئة العربية للتصنيع)، والشركة الدولية لتكنولوجيا البيئة (إنتك)، بحضور اللواء سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، والمهندسة حنان عمر رئيس الشركة بجنوب سيناء.

وقال اللواء سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، إنه جرى توقيع عقد التخارج للمحطة (عقد فسخ) بحضور كلا الطرفين من الشركات التي كانت تتولى أعمال تشغيل المحطة.

وأكد أنه من المقرر أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء بتشغيل المحطة، تحت إشراف الفنيين والمهندسين العاملين بالشركة، وذلك في إطار حرص الشركة على ضرورة نهوض الشركة بسواعد أبنائها، و دعمًا للتشغيل الذاتي للمحطات بعيدًا عن النفقات الخاصة بشركات التشغيل والصيانة الخارجية.

وأوضح اللواء سعيد بده، في تصريح له اليوم الخميس، أن محطة تحلية المياه بمدينة دهب تعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا، وكانت الشركتان تقومان بتشغيلها وصيانها لمدة تجاوزت 13 عامًا، أي منذ تاريخ إنشاؤها عام 2007.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لتنفيذ خطة الشركة للتشغيل الذاتي، وجرى بالفعل استلام وتشغيل محطتي تحلية المياه بمدينتي نويبع وطابا بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

ومن جانبها، قالت المهندسة حنان عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه جاري إنشاء محطة تحلية جديدة بمدينة دهب، بطافة 15 ألف متر مكعب يومي، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إقامة محطات التحلية، فضلًا عن محطات أخرى لتحلية المياه بمدن رأس سدر، ودهب، ونويبع، وأبوزنيمة، بتكلفة 98 مليون دولار، بهدف القضاء نهائيًا على مشكلة مياه الشرب بهذه المدن.