وزيرة الصحة تكشف آليات تقدم الشركات لتطعيم عامليها بـ«لقاح كورونا»

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن آليه التمويل والتبرعات لصندوق «تحيا مصر» من أجل توفير لقاحات فيروس كورونا للأطقم الطبية وغير القادرين من فئات الشعب، موضحة أن وزارة الصحة قامت بعمل منظومة التسجيل للحصول على اللقاح، وسيتم تفعيلها بمجرد وصول الشحنات المتتالية من اللقاحات.

إقرار بالموافقة على التلقيح

وأضافت «زايد»، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، أن كل شخص سيقوم أثناء التسجيل بإقرار موافقة مستنيره بأنه تم تلقيحه بكامل إرادته وليس إجبار، أما بالنسبة للتمويل «لو مثلا البنك الأهلي المصري عاوز يطعم العاملين لديه باللقاح على نفقته، يقوم بالتقدم بهذا الأمر».

الأولويات

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان: «جوه الناس اللي البنك الأهلي هيدفع لهم هيكون فيه أولويات، يعني مش كلهم هيطعموا، يعني هيكون فيه كبار السن أو الناس اللي عندها أمراض مزمنه، وهي نفس الأولويات اللي إحنا هنشتغل عليها»، مؤكدة أن الوزارة تدرك تمامًا أهمية القطاع الصناعي والسياحي والاقتصادي في مصر.

أهمية القطاع الصناعي والسياحي والاقتصادي

وتابعت: «أول ما يكون عندنا مزيد من الجرعات، الناس اللي العمل بتاعها يعرضها للاختلاط الكثير، هيبقى ليه أولوية لكن مع توافر اللقاحات، بس في بداية توافر اللقاحات فيه أولوية عظمى وهي الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في كافة القطاعات، والهيئات وأصحاب الأعمال، أيًا كان ينطبق عليه كبار السن أو أصحاب الامراض المزمنه هينطبق عليه الاولوية، صندوق تحيا مصر يتكفل بيه إذا كان غير قادر».