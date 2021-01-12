«الري»: مصر دولة شحيحة في نسبة المياه.. والحل في اللجوء للطرق الحديثة

قال الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الري الحديث أحد الأمور التي توليها الدولة اهتماما كبيرا من أجل ترشيد استخدامات المياه فمصر دولة شحيحة في نسبة المياه التي تصلها بالنسبة إلى العدد السكني والتغييرات المناخية التي يشهدها العالم والتي تؤثر على الموارد المائية وأنظمة الري الحديثة ترشد المياه المستخدمة في الري وزيادة الإنتاج المحصولي للفلاح أيضا.

توجه من الدولة لتشجيع الفلاح على الزراعة الحديثة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية خلال مداخة عبر برنامج «سكاي بي» في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية سي بي سي وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، «توجهنا لتشجيع الفلاحين على استخدام الطرق السريعة من خلال مكاسب حديثة، وخطة الدولة تهدف إلى تحويل مليون فدان من أجل استخدام طريقة الري الحديثة فيها وتوجد تجارب حديثة نجحت في المحافظات وأكد الفلاحون أن المحصولية الإنتاجية لديهم زادت بعد التوسع الأفقي الذي تتخذه الدولة في الوقت الحالي من أجل استصلاح أراضٍ زارعية جديدة».

التوسع الرأسي في الري

وتابع المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائي، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزارعة ووزارة المياه يقومان بالتوسع الرأسي في الزراعة والرأسي من خلال التعظيم من إنتاجية وحدة المياه وزيادة المحصول من خلال نفس الكمية المستخدمة من المياه، ما أدى إلى أن كمية المحصول زادت وكذلك الجودة فتنظيم عملية الري بهذه الطريقة يزيد من المحصولات للمواطن وهو المستفيد الأول من زيادة عدد المحاصيل بجانب الفلاح وهذا يؤثر إيجابيا بدوره على الناتج القومي والتصدير وكفاية المواطنين المصريين من المحاصيل مع الاعتماد بشكل قليل على المنتجات الزراعية المستوردة من أوروبا وأفريقيا ودول الجوار ودول أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية.