«الري»: نتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة السيول

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن التقلبات التي تشهدها البلاد في الطقس، أمر طبيعي، مشددًا على أن الوزارة تتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة السيول وأضرارها على المواطنين.

تقلبات متوقعة في الأحوال الجوية

وأضاف «غانم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين، أنه من الطبيعي وقوع تقلبات في الطقس في الفترة من شهر ديسمبر وحتى شهر فبراير، ويحدث أيضا انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة.

لا أمطار اليوم وغدا

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن البلاد لن تشهد أي أمطار اليوم وغدًا، وبعد غد، إلا أن نهاية الأسسبوع سوف تشهد هطول الأمطار على السواحل الشمالية، مشددا على أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات الحاسمة لمواجهة السيول.

رسالة طمأنة للمواطنين

وأوضح: «نطمئن المواطنين لدينا غرفة لمتابعة السيول يوجد بها 300 شخص من كبار المسؤولين في الدولة وتتابع بشكل فوري، ومركز التنبؤ بالأمطار في الوزارة يتنبأ بالأمطار قبلها بـ72 ساعة، ويتم نقلها لكل المسؤولين في المحافظات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة».

التصدي للأمطار والسيول

ولفت إلى أن هناك نوعين من الأمطار، أولها التي تسقط في الوادي والدلتا، والنوع الثاني هي التي تسقط في المناطق الصحراوية، موضحا أنه لمواجهة النوع الأول يتم تخفيض المياه في الترع والمصارف، أما في المناطق الصحراوية تم بناء منشآت للحماية من آثر السيول وأضرارها في هذه المناطق.

إلى ذلك، توقع تقرير لمركز التنبؤ بالأمطار التابع لوزارة الموارد المائية والري، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة شبيها بها في فصل الصيف يوم الأربعاء، ثم يبدأ انخفاضا مفاجئا وكبيرا بداية من الخميس، مع سقوط أمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية والغربية، مشددا على أن شهر طوبة الذي بدأ أمس الأحد يعد الأكثر برودة في العام.