الري: الشتاء الحقيقي بدأ.. وسقوط أمطار الجمعة المقبلة

توقع تقرير لمركز التنبؤ بالأمطار التابع لوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والغربية والشرقية، الأربعاء المقبل، مع عدم سقوط أمطار اليوم أو غدا.

وقال الدكتور محمد علي فهيم مدير مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنّ الأسبوع الحالي يشهد استمرارا كثيفا للشبورة حتى الثلاثاء المقبل، ثم ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة شبيها بها في فصل الصيف يوم الأربعاء، ثم يبدأ انخفاضا مفاجئا وكبيرا بداية من الخميس، مع سقوط أمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية والغربية.

وأوضح التقرير، أنّ شهر طوبة الذي يعد الأكثر برودة في العام، بدأ أمس الأحد، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة موجة من البرد القارس وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ليدخل الشتاء الحقيقي وبُرودة الطقس التي تنبئ بشتاء قارس وإن كان متقلصا.

وأضاف أنّ شهر طوبة يبدأ من العاشر من يناير وينتهي في الثامن فبراير من كل عام في التقويم الميلادي، ومن خصائصه الطبيعية نمو الطبيعة من كثرة المطر وتخصيب الأرض، حيث يعرف شهر طوبة بأنّه أول شهر في موسم النمو بمصر القديمة، وفيه تبدأ الحقول في الازدهار والنماء بعد العواصف التي تأتي فيه، ويبدأ الزرع والمحاصيل في تغطية الأراضي الزراعية.

وعن الشبورة، قال إنّها ظاهرة مائية طبيعية، عبارة عن سحب منخفضة قريبة من سطح الأرض، والسبب الرئيسي في تكونها هو بخار الماء في الغلاف الجوي، وتحدث نتيجة سكون الرياح وتوفر كمية كافية من بخار الماء في الجو مع وجود نوات التكثيف، وانعدام السحب يعني سماء صافية مع وجود حرارة منخفضة على الأرض أو الطبقات السفلى من الغلاف الجوي.

وأكد أنّ الضباب الصباحي من الظواهر الجوية المؤثرة على مدى الرؤية الأفقية، ويوجد فرق بين الشبورة المائية والضباب، فالضباب والشبورة المائية، يلزم تكونهما نفس الشروط، والفارق الوحيد أنّ مدى الرؤية الأفقية في الضباب يكون تقريبا منعدم، أما الرؤية في الشبورة فتكون أبعد قليلا، كما يوجد عدة عوامل تساعد في جعل الشبورة المائية أكثر كثافة، منها كمية الرطوبة وانخفاض درجة حرارة سطح الأرض وسكون الرياح، تزامنا مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يجعل الرطوبة على مسافة قريبة من سطح الأرض.

وأشار إلى أنّ أسباب الكثافة تعود إلى اندفاع كتلة هوائية رطبة قادمة من امتداد مرتفع جوي يعمل على الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية، جعل الشبورة بالشدة والكثافة في هذا التوقيت، ومع زوال المرتفع الجوي تبدأ الشبورة في الاختفاء والانتهاء نهاية الأسبوع الحالي.