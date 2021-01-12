«الجيش الأبيض» يواصل تضحياته ضد كورونا: 11 شهيدا في يوم واحد

أعلن الدكتور كريم مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة سجلت أعلى نسبة وفيات بين أعضائها بالأمس، حيث سجلت 11 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بين الأطباء إلى 319 شهيدا حتى الآن.

ونعت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على مدار اليوم 11 شهيدا، معلنة وصول أعداد الوفيات بين أعضائها إلى 300 شهيد حتى الآن، وفقا لما ورد إلى النقابة والتأكد من إجرائه مسحة طبية وإصابته بكورونا.

وكانت نقابة الأطباء، أعلنت عن أن وفدا من النقابة التقى رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية والدكتورة سوسن المعداوي مدير الإدارة المركزية للجان، بشأن بحث أزمة الأطباء المتوفين بكورونا دون إجراء مسحات طبية لهم، وفرصتهم في الحصول على معاش إصابة العمل.

وكان الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، ودكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، اجتمعا بكلا من دكتور أيمن الأمين، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية، والدكتورة سوسن المعداوى مدير الإدارة المركزية للجان الطبية، ودكتورة ريهام مدحت رئيس لجنة الإصابات المهنية ودكتورة سحر بكار نائب مدير لجنة الأمراض المهنية، لتحديد معايير إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا، لاستحقاق معاش إصابة العمل، وتم التوصل إلى الاعتداد بالأشعة المقطعية كبديل للمسحة.

رفع قيمة إعانة العلاج الشهرى

وفي سياق متصل قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، ( الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين)، رفع قيمة إعانة العلاج الشهرى من 250 إلى 500 جنيها، بمعدل 6 آلاف جنيه فى السنة، بناء على المقترح المقدم من الدكتور يوسف حمزة الأمين العام المساعد للاتحاد، وأمين عام نقابة أطباء الأسنان.

كما اتخذ مجلس الاتحاد، قرارا آخر رفع الحد الأقصى لخدمات الأسنان الطبية المقدمة للأعضاء المشتركين بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية الطبية من 900 إلى 1500 جنيه.