هل نشهد أغسطس في قلب الشتاء؟.. الأرصاد تحذر من ارتفاع ثم انخفاض مفاجئ

شهدت البلاد ارتفاعا مفاجئا في درجات الحرارة أمس الإثنين، ما جعل المواطنين يتساءلون «هل نشهد أغسطس في قلب الشتاء؟» وذلك بعدما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لمدة 3 أيام بدأت أمس الإثنين وتستمر اليوم الثلاثاء وتنتهي الأربعاء، والتي ستصل درجات الارتفاع إلى 6 درجات، ثم تنخفض يوم الخميس إلى 20 درجة، ويومي الجمعة والسبت ستقل درجات الحرارة لتصل إلى 15 درجة، وذلك حسبما أكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

تحذير من تخفيف الملابس

وحذر مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في الوقت ذاته من تخفيف الملابس، مشيرًا إلى أنّ درجات الحرارة سترتفع عن المعدلات الطبيعية غدا وبعد غد، لكن هذا لا يعني تخفيف الملابس، خاصة أنّ الحرارة ستعاود الانخفاض مرة أخرى بنهاية الأسبوع، مع وجود فرص لسقوط الأمطار.

درجة الحرارة تصل لـ26 درجة

الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت أن «ارتفاع درجات الحرارة مستمر غدًا والأربعاء بما يتراوح بين 25 درجة و26 درجة ثم تعود إلى الانخفاض يوم الخميس بواقع 6 درجات مئوية ما بين 19 درجة إلى 20 درجة».

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الأربعاء ستبدأ فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد من خفيفة إلى متوسطة وتمتد يوم الخميس إلى بعض مناطق إلى الوجه البحري من خفيفة إلى متوسطة الشدة.

برودة الشتاء بدأ من الخميس المقبل

وأضافت: «رغم البداية الرسمية في 21 ديسمبر، لكن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية من 3 إلى 4 درجات، لكن هذا الارتفاع مؤقت بسبب المرتفع الجوي الذي أثر على البلاد وسبب تكون الشبورة الكثيفة، وبداية من يوم الخميس سنبدأ نشر بالبرودة في النهار والليل وقدوم فصل الشتاء مع سقوط بعض الأمطار، ولكن حتى الآن نحن لم نشعر ببداية فصل الشتاء».