القصة الكاملة لأزمة «شكرا».. قمر والشافعي وتامر حسين يهاجمون رامي صبري

أزمة جديدة أثارها المطرب رامي صبري، بعدما فاجأ جمهوره بتسريب أغنية «شكرا» بصوته، بعد أن طرحها المطرب عمرو دياب بصوته ضمن أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ»، حيث استخدم صبري الكلمات الأصلية للأغنية التي غناها دياب بصوته، فيما اعتمد على لحن وتوزيع مغايرين، لما تم طرحه أخيرا.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف صبري بمثابة تحدٍ للهضبة، والملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين، وشن صبري هجوماً عنيفاً على الشافعي، متهماً إياه بمنح عمرو دياب أغنية «شكرا» رغم اتفاقه معه عليها، حيث كتب عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «ولتاني مرة الملحن عزيز الشافعي يأخد أغنية مني وإحنا شغالين فيها ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية شكرا كده للي سابنا وأغنية زي ما أنتي، لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى».

عزيز الشافعي يرد على رامي صبري

ورد عزيز الشافعي على اتهام صبري له عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك» قائلاً: «مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا في نجاح فنان وبيزود رصيده مع الناس بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز».

وأضاف الشافعي في منشوره: «رغم إن كلامه كله (مالوش أي أساس من الصحة) أحب دايما أشوفه ناجح وبيكمل اللي عملناه، وبشكره على استجابته لطلبي وقراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني ونكتفي بنجاحاتنا، وبعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز أدي الموضوع أكبر من حجمه».

وأضاف: «بكتفي بالبوست ده وبالكلام المحترم اللي كتبه زميلي وشريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية (شكرا)، أما بخصوص (زي مانتي) فممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد وتسألوه».

أيمن بهجت قمر يهاجم رامي صبري

شن الشاعر أيمن بهجت قمر، هجومًا حادًا على الفنان رامي صبري، بعدما طرح أغنية «شكرًا» للفنان عمرو دياب، بصوته، قائلًا: «لازم عقاب رادع».

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: «فيس بوك»: «هو إزاي رامي صبري يحط صوته على أغنيه مش بتاعته.. أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض أغانينا مش مشاع لأي حد في دماغه».

وتابع: «لازم عقاب رادع اللي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه، لازم وقفة مع المصنفات الفنية ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان أي حد يرتدع، هي مش سويقة».

تامر حسين يهاجم رامي صبري

وشن الشاعر تامر حسين، هجومًا عنيفًا على الفنان رامي صبري، بعدما طرح الأخير أغنية «شكرًا» للفنان عمرو دياب، بصوته عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، مُعتبرًا ذلك بالتعدي على حقوق الملكية.

وكتب تامر حسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا ذوقياً للمرة المليون حاولت أصلح اللى بيعمله وقلت إنه زيه زي الفانز اللى بتعمل cover لأغنية بما إنها نزلت رسمى»، متابعًا: «لكن الحقيقة إنه فى سوء نية وتجاوز سخيف ووجه مقارنة مش فى صالحه لو غنى 20 سنة كمان لقدام معرفش مُصر يخسر ليه؟».

وتابع: «فعلاً قلبت سويقة وجهل بالقانون وجهل فى التعامل مع الزملاء والكبار.. رامى محتاج يفهم ذوقيات كتير فى المهنة دى وفى الأصول ويثقف نفسه شوية ويدخل مرحلة النُضج ويعرف إن الفن أخلاق ويتعلم من زمايله اللى سابقينه بأخلاقهم قبل فنه».

وأضاف: «تامرحسنى وحماقى فى حتة تانية وفى المكانة دى لأنهم مهتمين بالأخلاق قبل الفن ومعندهمش مشاكل فى العلن».