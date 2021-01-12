خبراء معلومات يحذرون من واتس آب: التحديث عندنا فقط.. «مش هيوصل أوروبا»

حذر خبراء التكنولوجيا والمعلومات من خطورة التحديث الأخير تطبيق التواصل الاجتماعي واتس آب، الذي سيتمّ إطلاقه خلال أسابيع مقبلة، فمن خلال ذلك التحديث سوف يمكن للقائمين الاطلاع على جميع المعلومات الشخصية للمشتركين، وهو نفس التحديث الذي طبقه فيس بوك مؤخرًا بقصد التروّيج الإعلاني ويجب التعامل معه بحذر من خلال الهاتف المستخدم.

وعن إدراج هذا التحديث في باقي الدول، كشف الخبراء، أنَّه لا يتمّ في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بسبب وجود قانون الحماية الشخصية في تلك الدول، وهو ما يحمي خصوصيتهم.

وتعليقًا على ذلك، قال المهندس وليد حجاج الباحث في أمن المعلومات لـ«الوطن»، أنَّ تحديث تطبيق «واتس آب» هو انتهاك للخصوصية وخطر للحماية الشخصية فهو نفس التحديث الذي حدث لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ أشهر ماضيةـ وهو ما يعطي للقائمين على تلك التطبيقات الاطلاع على كل خصوصياتك ومكانك الجغرافي والتوصل الى كلمات البحث التى يتم استخدامها فى الهاتف.

وأوضح «حجاج»، أنَّ دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يمنعون تلك التحديثات بهدف الحماية الشخصية من خلال قانون تلك الدول، مشيرًا إلى أنَّه يجب على المواطن أخذ الحذر.

وعن بدائل التطبيق الآمنة، قال «حجاج»: «على المشترك، إغلاق الحساب الخاص به، ثم حذفه من الهاتف»، مقترحًا استخدام تطبيق «تليجرام» و«imessage» المتوفر بهواتف آيفون، إلى جانب تطبيق «signal».

خبير أمن معلومات: التحديث يتيح استخدام معلومات ورسائل المشترك الشخصية بحجة مساعدته

فيما حذر المهندس شريف إسكندر الخبير في أمن المعلومات، من تحديث تطبيق «واتس آب»، خاصة أنَّ جميع العاملين بالمؤسسات والشركات الخاصة والعامة يتبادلون المعلومات والصور المستندات الرسمية عبر ذلك التطبيق خلال التعامل اليومي مما يعرض خصوصياتهم للاختراق.

وأكّد «إسكندر»، لـ«الوطن»، أنَّه يجب استخدام خصائص الهواتف في منع تبادل المعلومات ومنع التطبيق من الدخول على الخصوصيات، موضحا أنَّ التحديث يمنح القائمين على التطبيق التبادل بين «فيس بوك وإنستجرام وواتس آب» مما يتيح لهم استخدام معلومات ورسائل المشترك الشخصية بحجة مساعدته في البحث أو عرض سلع متعلقة عما يبحث عنه.

كانت الشركة المالكة لتطبيقات «فيس بوك وواتس آب وإنستجرام»، أخطرت مستخدميها لتطبيق «واتس آب» حول العالم بضرورة إجراء تحديث للتطبيق قبل 8 فبراير 2021، وسيتعين عليهم التحديث مقابل استخدام التطبيق أو غلقة، حيث وصل لجميع مستخدمي التطبيق حول العالم رسالة مضمونها «تُجري واتس آب تحديثات على الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بها، التحديثات الأساسية تتضمن المزيد من المعلومات عن: خدمة واتساب وكيفية معالجة بياناتك، الطريقة التي تتيح للأنشطة التجارية استخدام الخدمات المستضافة على فيس بوك لتخرين دردشاتهم على واتساب، كيفية الشراكة مع فيس بوك لتقديم عمليات دمج عبر منتجات شركة فيس بوك».

كما تضمنت رسالة التحديث: «بالضغط على موافقة فإنك توافق على الشروط وسياسية الخصوصية الجديدة، والتي تسري في 8 فبراير 2021، وبعد هذا التاريخ، ستحتاج إلى قبول هذه التحديثات لمتابعة استخدام واتس آب، يمكنك أيضاً زيارة مركز المساعدة إذا كنت تفضل حذف حسابك وتريد المزيد من المعلومات».

يذكر أنَّ تطبيق «واتس آب»، هو تطبيق المراسلة الأكثر شعبية عالمياً حيث يستخدمه أكثر من 2 مليار مستخدم خلال الفترة الماضية وبلغت عدد الرسائل الرسلة عبر التطبيق إلى 100 مليار رسالة بشكل يومي .اعلنت الشركة المالكة للتطبيق الواتس اب خلال الاسابيع الماضية عن توقف العمل بالتطبيق على الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من (أندرويد 4.0.3)، أو (iOS 9)، ويتطلب إعادة تشغيل التطبيق على هذه الهواتف إعادة تثبيته مرة أخرى بعد تحديثه.