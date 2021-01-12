التفاصيل الكاملة لاشتراك «العمالة غير المنتظمة» بالتأمينات

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم ​التأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية التأمينية لهم، مشيرا إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 نص على أن العمالة غير المنتظمة تشمل ما يلي:

- عمال التراحيل

- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية والمتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة.

- ملاك العقارات المبنية التي يقل نصيب كلا منهم من الدخل السني عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- محفظو القرآن الكريم وقرائه.

- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق أو في مشروعات تربية الماشية، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم عن 6 أشهر لدى صاحب العمل.

- حائزي الأراضي الزراعية التي تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء ملاكا أو مستأجرين.

يدفع العامل غير المنتظم حصته فقط وتتحمل الدولة حصة صاحب العمل

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لـ"الوطن" أنه وفقا لقانون التأمينات الجديد، سيقوم العامل غير المنتظم، بدفع حصته فقط، و تتحمل الدولة حصة صاحب العمل.

وأعطى عوض مثالا لذلك: «لو الشخص الذي يتم التأمين عليه يدفع 9% احتياطي معاش، ولو أجره 1000 جنيه، سيدفع 90 جنيها، والدولة تتحمل 120 جنيها، وهي حصة صاحب العمل»، مؤكدا أنه يتم التأمين عليه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.

المستندات المطلوبة

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي المستندات المطلوبة لإلحاق العمالة غير المنتظمة بمنظومة التأمين الاجتماعي كالتالي:

- يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم 1 المرفق هنا إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقا به المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا للنموذج المرفق هنا.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم 3 المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقا للنموذج رقم 4 المرفق هنا.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه. شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.