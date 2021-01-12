3 خطوات لاسترداد مقدم حجز وحدات الإسكان الاجتماعي.. تعرف عليها

يتسابق عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في الذهاب إلى مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسات الحجز وسداد مقدم جدية الحجز، عقب الإعلان عن طرح جديد.

ولكن لم يحالف الحظ جميع المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، وذلك لأسباب عدة، منها زيادة عدد المتقدمين للحجز عن عدد الوحدات المطروحة، أو عدم مطابقة شروط جميع المتقدمين لشروط الحجز.

وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إمكانية استرداد مقدم الحجز، في حالة عدم الحصول على وحدة سكنية، وخلال السطور التالية سيتم رصد خطوات استرداد مقدم الحجز في حالة عدم الحصول على وحدة سكنية.

حيث تتمثل الخطوة الأولى لاسترداد مقدم الحجز، في تقديم طلب استرداد مقدم الحجز عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، فور إغلاق باب الحجز، عن طريق الدخول إلى الموقع بالرقم القومي وكلمة السر.

ثم بعد ذلك يتم اختيار «استرداد مقدم الدفع» والموافقة على الإقرار الموجود بالصفحة، وأخيرا فور إتمام الطلب، ينفذ بنك التعمير والإسكان إجراءات التحويل وإخطار العميل عن طريق إرسال رسالة قصيرة على رقم المحمول، وتغيير حالة الاستمارة على الموقع إلى «تم رد جدية الحجز».

بينما يعد سحب مقدم جدية الحجز، قبل غلق باب الحجز، بمثابة تنازل عن الوحدة السكنية، ولا يمكن للعميل أن يقوم بالتقديم مرة أخرى لحجز وحدة سكنية في نفس الإعلان، بل يتاح للعميل التقديم في إعلان آخر، وذلك وفقا للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبدالحميد.

وبالنسبة للصفحات المروجة لخدمات الإسكان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي، حذرت الرئيس التنفيذي للصندوق، التعامل مع أي جهة أخرى تدعي صلتها بالصندوق، وإنه على العميل الراغب في الحصول على وحدة سكنية، التواصل المباشر مع صندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل والاستعلام، سواء هاتفيا أو إلكترونيا.