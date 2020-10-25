لليوم الثاني.. إقبال كبير على لجان أطفيح الانتخابية

بدأت اللجان الانتخابية استعداداتها لاستقبال الناخبين بمركز أطفيح والقرى والنجوع التابعة له، وسط إجراءات أمنية مشددة وعربات الإسعاف.

ياتى ذلك وسط حضور مكثف فى كافة اللجان على غرار اليوم الأول للانتخابات فى مركز أطفيح وتعد السيدات فى المرتبة الأولى من حيث التواجد أمام اللجان الانتخابية

وشهدت اللجان في اليوم الأول إقبالا كثيفا في البراميل والكريمات والجزيرة والحجارة والخرمان من حيث القوة التصوتية ثم جاءت صول ومسجد موسى ونزلة ترجم وبنى صالح فى المرتبة الثانية وجاءت مديبة أطفيح فى المرتبة الثالثة ثم القبابات وكفر الواصلين فى المركز الرابع والكداية فى الخامس وكفر قنديل ونزلة عليان والشرفاء والسلطان والديسمى وعرب الحصار والعايدة فى مرتبة متأخرة من حيث التصويت.

يتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.