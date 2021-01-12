مصرع موظف وإصابة عامل في حادثي سير بسوهاج

لقي موظف مصرعه، إثر انقلاب سيارة نقل يقودها بدائرة مركز شرطة جرجا، جنوب سوهاج، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا المركزي، كما أصيب عامل بكسور وجروح إثر اصطدام سيارة به في أثناء عبوره الطريق بدائرة مركز دارالسلام.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد مصطفي رفيق، مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد وروود بلاغا بانقلاب سيارة ووجود متوفي بناحية بيت علام «طريق فرعي»، دائرة المركز.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص أنه في أثناء سير سيارة نقل قيادة «أحمد. ح. ا»، 47 سنة، موظف، يقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

ورفعت آثار الحادث والتحفظ علي السيارة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالأنف، وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضرا بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وتبلغ من مركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول «حسن. ا. ع. ب"»، 70 سنة، عامل، يقيم بناحية دائرة المركز، مصابا بكسر في الساق اليمني وجروح متفرقة بالجسم، إثر حادث سيارة، وحول لمستشفى سوهاج الجامعي.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال المصاب قرر أنه في أثناء عبوره الطريق بذات الناحية اصطدمت به سيارة نقل قيادة «رمضان .ع .ع»، 20 سنة، طالب، يقيم بدائرة المركز، ما أدى لإصابته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة، قرر أنه في أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.