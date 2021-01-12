مسلسل لؤلؤ .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

أصبح مسلسل لؤلؤ محل اهتمام الكثيرين وحقق مشاهدات واسعة، كما تصدرت الحلقة الـ12 منه قائمة محركات البحث على جوجل.

وشهدت الحلقة الـ12 من مسلسل لؤلؤ، محاولة مجدي هلال (إدوارد) إخراج لؤلؤ (مي عمر) من حالة الحزن والاكتئاب التي دخلت فيها، ويعرض عليها تسجيل أغنية جديدة، ويخبرها أنّ برنامجا تليفزيونيا شهيرا تواصل معه لاستضافتها في حلقة، وتفاجئه لؤلؤ بالموافقة على الظهور في البرنامج.

مسلسل لؤلؤ

وتحاول كاميليا التي تؤدي دورها الفنانة نرمين الفقي، وضع لؤلؤ في موقف محرج على الهواء بالكشف عن أسرار حياتها وتربيتها في ملجأ وسجن والدتها، كي تبعدها عن الساحة وتقلل شعبيتها، لكن لؤلؤ فاجئته بعدم إنكارها واعترافها بذلك، وأنّه لا لا ذنب لها فيما تعيشه من ظروف، فيزداد إعجاب الجمهور بها.

واستطاعت لؤلؤ أن تقلب الطاولة على المذيع، وأكدت أنّها أصبحت ذات شأن حاليا، والدليل أنّ البرنامج يستضيفها ودفع لها 200 ألف دولار مقابل ذلك.

قنوات عرض مسلسل لؤلؤ

يعرض مسلسل لؤلؤ على قناة ON.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ

يعرض الساعة 7:45 مساء على on، والإعدة الساعة 2 صباحًا، 1 ظهرا.

ويذاع مسلسل لؤلؤ عبر قناة ON Drama: 10 مساء، والإعادة الساعة 5 صباحا، و3 عصرا.

قصة مسلسل لؤلؤ

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول فتة تدعى لؤلؤ، تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، وتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها من تربيتها لملجأ وسجن والدتها حتى حققت نجاحا واسعا.

مسلسل لؤلؤ، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف وكتابة القصة والإخراج محمد سامي.