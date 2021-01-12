السجن 5 أعوام لسيدة بالسويس: نصبت على جيرانها في 30 مليون جنيه

أصدرت محكمة جنح السويس، حكما بسجن سيدة 5 أعوام، لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم، تحت مزاعم توظيف أموالهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس، أن السيدة «ر. ط»، 36 عاما، استغلت بشكل كبير حجم سمعة أسرتها وصداقتها بجيرانها وحبهم لها في استدراج الضحايا للنصب عليهم، وكذلك وجود علاقات لها مع مستوردي بضائع بالميناء، وتغري السيدات أن يقدمن لها كل ما يملكونه هن وأزواجهن مقابل أرباح شهرية 20%، واستطاعت في بضعة أشهر فقط جمع 30 مليون جنيه بمساعدة شقيقها وشقيقتها، ثم هربت وتركت الجميع من بينهم أشقائها.

وكان الضحايا حرروا محاضر في مديرية الأمن بالسويس، اتهموا السيدة خلالها بالنصب، واثنين من أشقائها ساعدوها.

وكشفت التحريات الأمنية والمحاضر المحررة، أن السيدة المتهمة مقيمة بحي الأربعين بالمحافظة، ومتزوجة ومقيمة في عمارة سكنية مع أشقائها وزوجها، وأنها استغلت علاقاتها بعدد كبير من السيدات بالمحافظة، واستطاعت إقناعهن بإحضار أموال أزواجهن؛ لتوظيفها في شراء بضائع الحاويات من الموانئ.

وشملت قائمة الضحايا سيدات زوجات رجال أعمال بالمحافظة، ومسؤولين بشركات وتجار معروفين بشارع الجيش في السويس (أكبر شوارع المحافظة)، وتجار من منطقة حي الكويت السكنية، وجيران للسيدة المتهمة.

وقالت سماح السيد، إحدى الضحايا، من سكان شارع مصطفى الوكيل بالسويس، إنها كانت تثق في المتهمة الهاربة، لذلك أقنعت زوجها وشقيقها بتقديم نصف مليون جنيه لها، من أجل أن تقوم جارتها بتشغيل أموالهم، مقابل 20% من الأرباح الشهرية، وللأسف هربت جارتها بالأموال وتسبب ذلك في تطليق زوجها لها وطردها من المنزل وفقدان شقيقها لخطيبته بعد ضياع «تحويشة العمر».

كما ضمت التحقيقات، تسجيلات صوتية وفيديوهات لمحادثات بين السيدة الهاربة والضحايا من السيدات، واعترافها بحصولها على أموالهم من أجل توظيفها مقابل أرباح شهرية تدفعها لهم بعد شراء حاويات البضائع من ميناء العين السخنة بالسويس، وأيضا من موانئ بمحافظات أخرى لها علاقات بشركات استيراد داخلها.