«الإعلاميين» تفحص فيديوهات ريهام سعيد ضد سيد علي.. والقرار اليوم

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إنّه أحال الشكوى التي قدمتها الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير على قناة النهار، ضد سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، إلى 3 جهات بالنقابة لكتابة تقارير حول الفيديوهات المرفقة بالشكوى وما إذا تضمنت سبا وقذفا وطعنا في الأعراض في حق الشاكية.

ميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني

وأوضح سعدة في تصريح خاص، لـ«الوطن»، أنّ الجهات الثلاث التي أحال إليه الشكوى بالنقابة هي الشؤون القانونية والمرصد الإعلامي وإدارة القيد والتصاريح، لافتا إلى أنّه طلب معرفة مدى وجود خروج عن ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، وهل تنطوي الفيديوهات المرفقة مع الشكوى على مخالفات لهما من عدمه.

وقال نقيب الإعلاميين إنّه سيتم البحث في جداول النقابة لمعرفة ما إذا كان سيد علي جدد تصريح مزاولة المهنة الذي حصل عليه أم لا، لا سيما وأنّه حصل على تصريح مزاولة لمدة 3 أشهر، متابعا: «طلبت تقرير موحد من الجهات الثلاثة، وبناء عليه سنتخذ القرار في شكوى ريهام سعيد ضد سيد علي اليوم».

شكوى رسمية

وتقدمت الإعلامية ريهام سعيد، أمس، بشكوى رسمية لنقابة الإعلاميين ضد سيد علي، واتهمته بأنّه وجّه لها سبا وقذفا وطعنا في الأعراض، وقالت إنّها فوجئت بسيد علي يخرج في برنامجه على شاشة الحدث اليوم ويوجّه عبارات تعد سبا وقذفا وطعنا في الأعراض وتهديد ووعيد للشاكية، فضلا عن اتهامه بتناول الحياة الشخصية لريهام سعيد، مدّعيا أنّها كانت مخطوبة لجواهرجي وطلبت منه نشر المشاكل في جريدة الأهرام لأنه كان مسؤولا بالجريدة وأرفقت cd مدمجة تؤكد صحة كلامها.

وأوضحت الشكوى أنّ ما بدر من المشكو في حقه يعد جريمة تعاقب عليها المادة 308 من قانون العقوبات والمادة 171 والمواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 من قانون العقوبات، إضافة إلى أنّ هذه تعتبر مخالفات صريحة من الناحية المهنية وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.