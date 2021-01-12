بعد 15 سنة زواج.. شاب يتخلص من زوجته بالسم في العجوزة

تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها مع عامل قتل زوجته بقرص غلال سام بسبب خلافات زوجية بالعجوزة.

وتخلص شاب من زوجته بمنطقة العجوزة، شمال محافظة الجيزة، وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتهم تخلص من زوجته بالسم.

التحريات: المتهم وضع قرص غلال لزوجته

وشرحت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة إلى أن المتهم متزوج من المجني عليها منذ قرابة 15 سنة، وأنه وضع قرص غلال لزوجته في الطعام حتى أصيبت بحالة تسمم ولقيت مصرعها في الحال.

وأضافت تحريات وتحقيقات المباحث أنه بمجرد تلقي البلاغ من أسرة المجني عليها، انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد هاني شعراوي مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى مسرح الجريمة، وتمكنت من ضبط المتهم، واستجوبته القوات واعترف بتفاصيل جريمته انتقاما منها بسبب خلافات بينهما، وتم التحفظ عليه.

النيابة تباشر التحقيق وتقرر تشريح الجثة

وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وانتقلت إلى مسرح الجريمة وتم مناظرة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

حبس سائق بتهمة القتل العمد لطفل في أوسيم

وفي السياق ذاته، قررت الجهات المختصة حبس سائق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وهتك عرض طفل بمنطقة أوسيم، وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم، استدرج الضحية إلى شقته وهتك عرضه بالقوة، وأثناء مقاومة المجني عليه خنقه حتى فارق الحياة، وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وأصدرت قرارها السابق.