بعد إصابته بكورونا..نقل وكيل صحة القليوبية من عزل قها لمستشفى العجوزة

أكد مصدر طبي بالقليوبية نقل الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، من مستشفي قها المركزي بعد عزله بها إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد، لمستشفي العجوزة بالقاهرة.

وأكد المصدر أن الحالة الصحية لوكيل الوزارة مستقرة ويخضع للعلاج حيث ظهرت عليه الأعراض منذ عدة أيام وبدأ عزل نفيسه منزليا ولم يظهر في زيارة المحافظ الأخيرة لمستشفيات حميات بنها وكفر شكر المركزي وتم تشخيص الحالة كورونا ونقله لمستشفى عزل قها وبدء ليخضع لبروتوكول العلاج.

فيما كشف المصدر ان زوجة مدير الطب العلاجي بالمديرية أصيبت بالفيروس وتتلقى العلاج في العناية المركزة بعزل قها أيضا وحالتها مستقرة مشيرا إلي إصابة مدير مستشفي شبين القناطر 1 بالفيروس وانه يخضع للعلاج حاليا.

كانت مديرية الصحة بالقليوبية أعلنت ثبوت إصابة وكيل الوزارة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حيث اثبتت الأشاعات والتحاليل والمسحة إصابته بالفيروس وجري نقله من إستراحته بمدينة بنها إلي مستشفي عزل قها وإتخاذ إجراءات الوقاية الإحترازية بديوان المديرية والعاملين بمكتبه وتطهير الإستراحة التي كان يقيم بها.