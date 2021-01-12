أصغر نائبة بين السيدات بالبرلمان: «جلوسي على المنصة سيظل محفورا في ذاكرتي»

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أصغر نائبة بين السيدات بالمجلس، ووكيلته في الجلسة الإجرائية، إن الدولة المصرية تدعم المرأة وتسعى لتمكينها في المجالات كافة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي «الذي أفتخر به وبأدائه كرئيس يرعى شعبه على أرض الواقع».

وأضافت النائبة: «جلوسي على منصة البرلمان في الجلسة الإجرائية كأصغر عضو بالبرلمان سيظل محفورا في ذاكرتي، وسأمثل كل إمرأة مصرية، وكل شباب مصر جميعا؛ إذ أجمع بين صفتي الشباب والمرأة، فهو موقف ومشهد عظيم لن يفارق حياتي ويحمل في طياته الفخر والاعتزاز بكوني امرأة مصرية شابة صعيدية من إحدى محافظات صعيد مصر»، مؤكدة: «سأداوم على أن أكون خير ممثلا للشباب والمرأة المصرية، والتعبير عنها ومشاكلها وواقعها، كذلك سأكون سعيدة كوني متواجدة بجوار النائبة فريدة الشوباشي، إحدى أهم المثقفات المصريات».

وتابعت نجلة عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن: «أشعر بالفخر والعزة كأي امرأة مصرية شابة صعيدية ونتطلع جميعا تحت قيادة سياسية حكيمة وواعية الأفضل دائما، فما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية والحالية يدفعنا للتطلع إلى الأفضل والأفضل، وبصفة خاصة كأمرة شابة قد حصلنا في عهده على كل الدعم والتقدير، كذلك الفئات المهمشة وأصحاب الهمم الذين في مقدمة اولوياته».

وأشارت فاطمة سليم إلى أنها «بنت حزب الإصلاح والتنمية، وأن العلاقة بينها والنواب تحمل كل الاحترام والود المتبادل، فأنا أصغرهم وهم لهم تاريخ سياسي فأتعلم منهم وأقدرهم جميعا، ولهم مني كل التقدير والاحترام».

وجلست النائبة فاطمة سليم على منصة مجلس النواب منذ قليل، كأصغر الأعضاء سنا، بجوار النائب أبانوب عزت، توسطتهم رئيس الجلسة النائبة فريدة الشوباشي أكبر الأعضاء سنا.

وحصلت النائبة فاطمة سليم على بكالوريوس الإعلام، ابنة قرية الميمون بمحافظة بني سويف، وتعمل كمذيعة نشرة أخبار، وترشحت عن حزب الإصلاح والتنمية في القائمة الوطنية من أجل مصر، قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.