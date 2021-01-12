أحداث الحلقة 13 من مسلسل «لولؤ» تتصدر تريند مواقع التواصل

تصدرت أحداث الحلقة 13 لمسلسل «لؤلؤ» للفنانة مي عمر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يعرض حالياً على أحد القنوات الفضائية.

وعرض خلال الحلقة أحداث مشوقة، حيث علمت أم لؤلؤ أن إبنتها أصبحت شخصية مشهورة، ولكن في المقابل كان لديها والد حاقد ومستغل يعمل في أحد البنوك، ويريد أن يستفيد من شهرة إبنته.

وحاول باستمرار الوصول إليها ليحصل على أموال زيادة مقابل أن لا يفضح سيرتها بأنها «سنية» التي تربت في ملجأ، جاء ذلك بعد طلاقها من رجل الأعمال طارق نصار، بسبب تسريبها خبر زواجهما.

وبدأ يتساءل الجمهور عن علاقة لؤلؤ وطارق هل سيعود ويتزوجها من جديد؟ أم أنها سترفض وستكتفي بشهرتها فقط وطريقها الفني؟.

كما عرضت الحلقة غيرة المطربة كاميليا، التي جسدت دورها الفنانة نرمين الفقي، والتي بدأت تشعر الأخيرة أن البساط بدأ ينسحب من تحت قدميها، فاللون الذي تغنيه لم يعد مرغوباً على الساحة، والشارع المصري يرغب باللون الذي تغني فيه لؤلؤ.

وبدأ الجمهور على السوشيال ميديا يصنع «كوميكس» عن المسلسل فجاء أحدهم، «أنا سايب كل اللي ورايا وقاعد بسمع أنا لؤلؤ لؤلؤ لالالا .. أنا لؤلؤ شمس مشأشأ».

يذكر أن مسلسل «لؤلؤ» قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم،، سلوى عثمان وملك أحمد زاهر.

وأعربت «مي عمر» عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسل «لؤلؤ»، وقالت أنها بذلت مجهوداً كبيراً، وعاشت كل التفاصيل الخاصة بالمطربة وطريقة أدائها ووقوفها على خشبة المسرح .

وتدور أحداث المسلسل حول «لؤلؤ» التي نشأت في بيئة فقيرة وعاشت حياة صعبة منذ طفولتها ووضعت فى ملجأ للأيتام، والمعاناة التى عاشتها حتى وصلت إلى حلمها وأصبحت أهم وأشهر مطربة في الوطن العربي.