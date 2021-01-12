تلاوة قرار الرئيس بتعيين بعض أعضاء البرلمان في الجلسة الإجرائية

انطلقت أعمال الفصل التشريعي الجديد 2021 - 2026، وبدأت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب المصري الجديد، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وافتتحت النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، وتُلى قرار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجلس النواب للانعقاد اليوم الثلاثاء لافتتاح دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، أعقبه تلاوة قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2020 وإجراء عملية الانتخاب، وقرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وتلاوة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للمرحلة الأولى بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وقرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

كما تمت تلاوة قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، كما تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب.