بعد اختيارها ضمن أفضل 21 وجهة آمنة.. إليك أفضل الوجهات السياحية في مصر

نشر موقع CNN Travel تقريرًا مصورًا استعرض فيه قائمة بالمقاصد السياحية التي رشحها الموقع للسائحين لزيارتها خلال العام الجديد، وبلغ عددها 21 مقصدًا بينها مصر، وجاءت مصر في المرتبة الخامسة بعد انتركاتيكا «قارة القطب الجنوبي» - كندا - ديزني – دبي.

وأشار التقرير إلى أنّ مصر لا تزال تحتوي على آثار عظيمة وفريدة، كما تحدث التقرير عن المتحف المصري الكبير ومساحته الضخمة وتصميمه المعماري، واصفًا حدث افتتاحه بإلهام، إذ يعرض كنوز الملك توت عنخ آمون مجتمعة لأول مرة، وسيتم نقل عدد من التوابيت المكتشفة حديثًا في عام 2020 بمنطقة آثار سقارة، وكذلك توابيت خبيئة العساسيف والتي اكتٌشفت في الأقصر عام 2019 إليه ليتم عرضها بالمتحف.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» أبرز المزارات والوجهات ببعض المدن الساحلية وذلك على النحو التالي:

مدينة الغردقة

وكان موقع Trip Advisor الخاص بالسياحة والسفر، اختار مدينة الغردقة في تصويت سابق، ضمن أفضل 25 وجهة سياحية فى العالم، حيث حلت الغردقة في المركز الـ21 متقدمة على مدينة هونج كونج الصينية وسيدني بأستراليا.

وتحتوي الغردقة على عدد من المزارات والوجهات السياحية المختلفة والتي من بينها الآتي:

جزيرة الجفتون:

وعلى رأس قائمة الأماكن والرحلات السياحية التي يمكن زيارتها خلال زيارتك للغردقة تأتي جزيرة الجفتون، والقيام برحلة بحرية على متن أحد اللانشات البحرية مثل رحلة orange bay ورحلة بارادايس، وتبعد الجزيرة نحو 11 كيلومترًا عن شاطئ الغردقة، وتقضي نحو 7 ساعات ما بين السباحة والغطس و(السنوركلينج) وتتناول وجبة الغداء على متن اللانش.

متحف الرمال:

ويعد متحف الرمال، أول وأكبر متحف مفتوح من الرمال بالشرق الأوسط وأفريقيا، إذ يضم عددًا من أهم المعالم الأثرية والتاريخية في مصر والعالم، إضافة إلى عدد من الشخصيات التاريخية والخيالية والأسطورية، التي أثّرَت فى تاريخ العالم، كما يضم المتحف 42 لوحة جدارية، إضافة إلى تماثيل رملية ضخمة لمشاهير التاريخ ويعد إضافة للمزارات السياحية بالغردقة.

محمية وادي الجمال:

وتتميز محمية وادي الجمال بالتنوع البيئي، وانتشار الحيوانات البرية، ومنها الغزال المصري والأرانب البرية والوبر والوعل أو التيتل والجمال والثعالب ومنها الثعلب الأحمر وثعلب الرمال، وكذلك الحيوانات البحرية، ومنها طيور النورس وطائر الخطاف وأبو معلقة وصقر الغروب والبلاشون، كما يوجد بها العديد من الزواحف، والشعاب منها شعاب شرم، كما يوجد بها القروش وعروس البحر.

مدينة السحر والجمال «دهب»

أما مدينة «دهب» بجنوب سيناء جاءت في وقت سابق الأولى في قائمة «ناشونال جيوجرافيك» لأفضل الشواطئ السياحية في الشرق الأوسط، إلى جانب 8 شواطئ أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تتضمن عدد من أفضل الوجهات السياحية في العالم وهي:

محمية أبو جالوم:

من أجمل الأماكن المخصصة للسباحة والغطس والطفو، وتقع على بعد نحو 20 كيلومتر من دهب، تضم منطقة المحمية 165 نوعًا من النباتات منھا 44 نوعًا لا توجد إلا في المحمية، كما تشتھر المحمية بوجود النظام الكھفي الموجود تحت الماء الذى يمتد لأعماق تصل إلى أكثر من 100 متر، يمكنك القيام بالعديد من الأنشطة في المحمية مثل التخييم والسفاري والغطس والألعاب المائية.

منطقة البلو لاجون:

ومحمية بلو لاجون من أجمل مناطق البحر الأحمر، إذ يمكنك الجلوس على لسان في قلب البحر الأحمر تستمتع بالمياه الصافية ومنظر الجبال الطبيعي، كما أنّها منطقة رائعة للتخييم.

وهي الشاطئ الرملي الوحيد بالمدينة ويمثل عامل جذب للغواصين لما تحتويه المياه في هذه المنطقة على الكنوز الثمينة والمناظر الرائعة الخلابة تحت الماء وأيضًا تحتوي هذه المنطقة على عدد محدود من الفنادق ومراكز الغوص.

البلو هول

وهو ما يعرف بالثقب الأزرق، يكون على عمق 130 مترًا في البحر الأحمر، مع وجود فتحة ضحلة بعرض 6 أمتار وتعرف باسم السرج، وفتحة للخروج من الثقب أو البئر الأزرق إلى البحر المفتوح تسمى بالقوس على هيئة نفق طويل بطول 26 مترًا، وتجذب هذه المنطقة الغواصين نظرًا لما تحويه من أسماك ملونة ونادرة وشعاب مرجانية ساحرة.

مدينة شرم الشيخ

خليج نبق:

ويبعد الخليج مسافة 10 كيلومترات من خليج نعمة، ويوجد بمنطقة الغرقانة في شرم الشيخ، وهو من المنطاق المعروفة بالهدوء والأقل ازدحامًا في شرم الشيخ.

وهناك جزء من المنطقة مخصص كمحمية طبيعية، ويشيع بها الغطس غير الموجه أو الحر بالأقنعة، كما تضم منطقة ألعاب مائية، وتعتبر الحديقة الوطنية في نبق أفخم منطقة جمالية.

البحيرة المسحورة:

وتتميز بأنّها تغير ألوان مياهها 7 مرات يوميًا، وفقًا لضوء الشمس، فضلًا عن أنّها تحتوي على كمية كبيرة من المعادن التي تستخدم كعلاج للشفاء من الأمراض الروماتزمية، كما يطلق عليها البدو بحيرة التمني لأنهم يقومون بالسباحة فيها، ثم بعد ذلك يلقون بها بعض الحجارة مرفقة بأمنياتهم.

يذكر أنّ قائمة المقاصد التي رشحها الموقع ضمت أيضًا كل من فرنسا، وغانا، واليونان، وجريندا «في البحر الكاريبي»،وهاواي، وإيطاليا، واليابان، ومالديف، والمكسيك، ونيوزيلاندا، ونيويورك، وسنغافورة، وإسبانيا، وتايلاند، والمملكة المتحدة، وأوروجواي.