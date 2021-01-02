3 ملايين جنيه لإنارة مداخل القرى السياحية بمدينة رأس سدر

أكد علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، أنه جاري استكمال أعمال توصيل التيار الكهربائي للمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، التي بلغت تكلفتها 35 مليون جنيها.

وأوضح رئيس مدينة رأس سدر، في تصريح له اليوم، أنه جاري إنارة طريق القرى السياحية، بداية من مدخل قرية صن لايت حتى مدخل المدينة، بتكلفة 3 ملايين جنيه خارج الخطة الاستثمارية، تمويل هيئة التنمية السياحية.

وأشار رئيس المدينة، إلى أنه جاري استكمال أعمال الإنارة بقرية أبوصويرة والمالحة، وإنارة المنازل التي جرى إقامتها بديلا للمنازل التي تدمرت جراء السيول، إضافة إلى إنارة الطريق الجديد بطول 3 كيلو مترات.

وأضاف علي حماده، أنه جاري استكمال تطوير الطرق الداخلية ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة، من خلال استكمال تطوير الحارة البطيئة الموازية للطريق الدولي القديم، بداية من المدينة وحتى قرية أبوصويرة، ورصف شوارع تقسيم الزيتون.

وقال «حماده» إنه جاري استكمال أعمال التجميل بالشوارع والطرق الرئيسية بالمدينة، وعلى رأسها مدخل منطقة الشاليهات السياحية بإقامة بلدورات وأرصفة، ووضع نجيل صناعي في الحدائق الوسطى والجانبية.

وأكد أنه جرى الانتهاء من المقترح الخارجي لإنشاء مدرسة مصرية يابانية بالمدينة، وجرى تخصيص 10 آلاف متر مربع بجوار نادي رأس سدر الرياضي، خلف المحكمة لإقامة المحكمة، وجرى عمل الرفع المساحي للمنطقة، وأخذ الموافقات من هيئة الموارد المائية.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم الانتهاء من 65% من المرحلة الثانية لمشروع حماية المدينة من أخطار السيول، الجاري تنفيذها بوادي وردان لحماية قرية أبوصويرة، التي تتضمن إقامة بحيرة، وسد وقناة لتحويل المياه لمفضى الطبيعي، لتحويل مجرى مياه السيل إلى البحر، إضافة إلى إقامة 4 بحيرات و4 سدود بوادي جعدة، التابع للمدينة، بهدف حماية منطقة وادي غرندل، التابع لمدينة أبوزنيمة.