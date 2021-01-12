منع تداول وبيع الطيور الحية بسوق إدفو في أسوان بسبب إنفلونزا الطيور

أكد الدكتور أحمد صالح، مدير عام الطب البيطري بأسوان، أنه في إطار الإجراءات البيطرية المشددة على الأسواق، لمراقبة تداول الطيور الحية، صدق المحافظ اللواء أشرف عطية، على قرار منع وبيع تداول الطيور الحية بسوق الأربعاء بمدينة إدفو شمال المحافظة، اعتبارا من الغد.

وقال مدير الطب البيطري، إنه تشكلت حملات بيطرية مكبرة على أسواق بيع وتداول؛ إذ تبين وجود حالات اشتباه لمرض انفلونزا الطيور داخل سوق مدينة إدفو، شمال المحافظة، مضيفا أنه على الفور رفع الأمر للمحافظ، الذي صدق على القرار السابق.

وأشار «صالح» إلى أن قرار المحافظ جاء بناء على المذكرة التي رفعت من الطب البيطري، تضمن أيضا حظر نقل الطيور إلى خارج هذه الأماكن، التي عثر بها على حالات الاشتباه، مع غلق جميع المحلات غير الحاصلة على تصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحين إشعار آخر، حرصا على سلامة المواطنين، والحد من انتشار أي أمراض وبائية بين الثروة الداجنة، مؤكدا اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين للقرار الصادر.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ اسوان، أصدر قرارا رقم 4 لسنة 2021 بحظر تداول وبيع الطيور الحية بسوق الأربعاء في مدينة إدفو، بناء على مذكرة الطب البيطري بأسوان، لاشتباه ظهور مرض انفلونزا الطيور بسوق ادفو.

ونص القرار على أنه على الجهات المختصة من إدارة الطب البيطرى اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية كافة، لتنظيم عملية تداول الطيور الحية، وفي حالة المخالفة على الجهات الأمنية المعاونة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.