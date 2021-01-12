اعتماد موازنة شركتي «بتروجاس» و«البتروكيماويات المصرية» لـ2021-2022

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعيات العامة لشركتي أنابيب البترول والغازات البترولية «بتروجاس» و«البتروكيماويات المصرية» عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2021- 2022.

وخلال الجمعيات، أكّد الملا أنّ استراتيجية الوزارة تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية لخطوط أنابيب نقل وتداول الخام والمنتجات البترولية والتوسع في خطوط الشبكة ومستودعات التخزين لضمان استدامة نقل وتوفير الإمدادات البترولية بكفاءة ويسر.

وفي هذا الصدد، وجه الملا، بأهمية الاستعداد لمواكبة التوسعات في منطقة الحمراء بالمنطقة الغربية من خلال تنفيذ عدد من خطوط الأنابيب والصهاريج ومستودعات التخزين في المنطقة بهدف إقامة منظومة تداول جديدة تسهم في تحقيق المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.

وأكّد الملا، أهمية الإلتزام بالبرنامج الزمني لمشروع «الإسكادا» الجاري تنفيذه والذي سيتيح التحكم في شبكة خطوط الانابيب آلياً وبهدف تأمين الخطوط والالتزام بأعمال الصيانة الدورية.

وخلال الجمعية العامة لبتروجاس أكد وزير البترول على تنفيذ برنامج لرفع كفاءة منطقة مستودعات القطامية باعتبارها منطقة رئيسية أسوة بما تمّ في مناطق الإسكندرية وأسيوط ومسطرد، موجهًا بتنفيذ مشروع نظام الاسكادا للتحكم والمراقبة آلياً وربط كافة المستودعات ومصانع التعبئة فى مختلف مناطق الجمهورية، مشددا على أهمية الاستمرار في تطبيق إجراءات السلامة والأمن الصناعي كأولوية أولى فى منظومة العمل.

وخلال جمعية شركة البتروكيماويات المصرية، أكّد الملا أهمية الاستمرار في تطوير صناعة البتروكيماويات، في ضوء تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات بهدف دعمها ومواجهة المتغيرات التى تشهدها الصناعة والتركيز على زيادة الإنتاج خاصة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي يحتاجها السوق المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة وتوفير المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية التى تعتمد مدخلات رئيسية للعديد من الصناعات تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد وفتح فرص جديدة للتصدي، مؤكّدًا أهمية الالتزام بتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات لضمان التشغيل الآمن والاقتصادي وتحسين الأداء.

وخلال الجمعيات، استعرض كل من المهندس محمد بخيت رئيس شركة أنابيب البترول، والمهندس رأفت عبدالهادي رئيس بتروجاس، والدكتور محمد عبدالعزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أهم ملامح الموازنة التقديرية لعام 2021-2022.