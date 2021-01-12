تعرف على مناطق وموعد انقطاع المياه في القاهرة الجديدة اليوم

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنّه نظرًا لأعمال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في صيانة رافع المياه رقم 3، تقرر قطع مياه الشرب عن المناطق الآتية بالمدينة:

أماكن انقطاع المياه بالقاهرة الجديدة

المستثمرين الجنوبية.

-المستثمرين الشمالية.

العائلي/ المنطقة الصناعية.

- جاردينيا.

- لاروا.

- الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية.

- النرجس كاملة.

- اللوتس.

- الأيقونة.

- إسكان الجامعة الأمريكية.

- الرحاب 2.

- مدينتي.

- التمر حنة.

- الأندلس/ دار مصر الأندلس والقرنفل.

- أرض الجمعيات.

- القطاع الثالث والرابع من مركز المدينة.

موعد قطع المياه عن مدينة القاهرة الجديدة

وأشار الجهاز إلى أنّه سيتم قطع المياه من الساعة العاشرة صباحًا من مساء اليوم، الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021، وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم غد الأربعاء الموافق 13 من الشهر ذاته.

وأوضح جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنّه يوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين، ويمكن طلبها عن طريق الاتصال على 15100 حال احتياج سيارات مياه.

وشهدت عدة مناطق في محافظة القاهرة انقطاع المياه أمس لمدة 8 ساعات، من الساعة العاشرة مساء أمس الاثنين 11 يناير، وتستمر حتى الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير الحالي، ويرجع ذلك إلى أعمال الجهاز المركزي لتطوير القاهرة، في محور الفردوس، ما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بمنطقة العباسية.

أماكن انقطاع المياه

وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى في بيانها، أماكن انقطاع المياه أمس، وهي: «المنطقة الصناعية بالعباسية، شارع المستشفى اليوناني وامتداد شارع المستشفى الإيطالي ومتفرعاتهما، مجمع المدارس، مسجد الرحمن الرحيم، مستشفى الزهراء، شارع قلم المرور بمنطقة الشرطة، شارع الشيخ عبدالله، شارع نادي المياه، شارع الفردوس، مستشفى القوات الجوية»، وضعفها في باقي مناطق العباسية ومنطقة الجمالية.

رقم طلب سيارات مياه الشرب

وأهابت شركة المياه بالمستشفيات وأصحاب المخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، ونوهت الشركة بأنّها وفّرت سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة في الانقطاع، ولطلب سيارات المياه يمكن الاتصال بالخط الساخن على الرقم 125 من التليفون الأرضي.