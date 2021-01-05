بسبب عطل مفاجئ.. قطع المياه عن شارع أحمد عرابي بشبرا

أعلنت محافظة القليوبية، قبل قليل، قطع المياه بحي غرب شبرا الخيمة، بسبب حدوث كسر مفاجئ في محبس قطره 800 مم، وجرى قطع المياه عن منطقة سنتر عبده، بشارع أحمد عرابي، في نطاق الحي.

وقالت المحافظة، في بيان لها مساء الثلاثاء، إن شركة مياه القاهرة الكبرى تقوم حالياً بأعمال الإصلاح، وبمجرد الانتهاء من إصلاح العطل سيتم توصيل المياه.

يأتي هذا العطل بسبب أعمال التطوير التي تتم في الحي، حيث أن معظم مواسير الشارع قريبة من سطح الأرض.

في سياق متصل، سادت حالة من الغضب الشديد بين الأهالي بسبب غرق الشارع ببحيرات من المياه، واصفين الوضع بالمأساوي متهمين رئاسة حي غرب بالتقاعس وعدم حل أزمة الانفجار المتكرر لخطوط المياه والصرف، بدلاً من تبرير الأعطال المتكررة بأعمال التطوير، حيث تحولت الشوارع الرئيسية في منطقة "أم بيومي" إلى بركة مائية بسبب انتشار مياه الصرف الصحي، وغرقها للشوارع مما يعيق حركة المواطنين، وينذر بكارثة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكد عدد من الأهالي أن الأعطال المستمرة أغرقت غالبية الشوارع، وخاصةً شارع أحمد عرابي، بمياه الصرف الصحي.

وقال "شادي حجاج"، أحد سكان المنطقة: "إننا نعاني أشد المعاناة من غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي، ودائماً الحجة أعمال التطوير التي لا تنتهي ولاتتقدم"، واصفاً المسئولين في الحي بأنهم "خارج نطاق الخدمة".

وأكد "سيد حسن"، من أهالي المنطقة، أن الطريق ممتلئ بمياه الصرف الصحي، أو ماسورة المياه طوال الوقت، ولا أحد يتدخل من المسئولين إلا حين تقع الكارثة، والمواطن هو المتضرر الوحيد، وطالب محافظ القليوبية، اللواء عبد الحميد الهجان، بإصدار تعليماته إلى المسئولين في الحي، لإنهاء معاناة سكان المنطقة، التي تغرقها مياه الصرف الصحي.

وقال أمير علي ، أحد سكان المنطقة، إن بؤر القمامة وطفح الصرف الصحي تقع في شوارع عامة كشارع أحمد عرابي وتتسبب في عرقلة حركة المرور والمارة، كما تنبعث الروائح الكريهة طوال اليوم مصاحبة بانتشار الحشرات، مطالبًا بسرعة الالتفات لهذه المشكلة التي تؤرق حياتهم دون تدخل القائمين على أمر النظافة في المنطقة.

أضاف إن شارع أحمد عرابي بمنطقة أم بيومي أصبح علامة مميزة نظرًا لما فيه من انتشار للقمامة وانهيار متظومة الصرف الصحي