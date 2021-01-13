تعرف على شروط التقدم للحصول على منفذ تمويني

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شروطا لابد أن تتوافر في من يرغب في التقديم على منفذ تمويني، ويكون تابعا للوزارة، وذلك تسهيلا على المواطنين، حيث يجب التقدم من خلال «جمعيتي» التابعة للوزارة، وذلك حرصا منها على خلق فرص جديدة للشباب من مختلف محافظات مصر ويرصد التقرير التالي الشروط المطلوبة:

- أن يمتلك محلا تجاريا مرخص ويتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لاتقل عن 30 مترا ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.

- سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده

-أن يكون كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام

-أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة

-وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية

-أن يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقا لحاجة المنطقة لهذا النشاط

-يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص

ويستهدف مشروع "جمعيتى" خلق فرص عمل لشباب الخريجين، بشرط عدم عملهم فى القطاع الخاص أو فى الجهاز الإدارى للدولة وغير مؤمن عليهم، وأن يكون لدى الشخص الراغب فى فتح منفذ ضمن المشروع محل تجارى تمليك مرخص أو إيجار ولا تقل مساحته عن 30 مترا والسن يتراوح من 21 إلى 45 عاما.

ومن يريد الحصول على موافقة لفتح منفذ ضمن المشروع، عليه التقدم بطلب فى مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أن الوزارة تمتلك أكبر شبكة توزيع سلعية من منافذ المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 1300 فرع بالمحافظات المختلفة، كما تم افتتاح 5500 فرع لمشروع جمعيتى، وتقوم هذه المنافذ بطرح السلعة التموينية لأصحاب البطاقات، وأيضا سلع نقاط الخبز، وكذلك المنتجات الغذائية.