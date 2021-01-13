تفاصيل وأسعار تذاكر مسرحية هابي نيو يير بالعربي.. تُعرض 15 يناير

يستعد فريق عمل المسرحية الكوميدية «هابي نيو يير بالعربي»، بيومي فؤاد، شيماء سيف، محمد أنور، كريم عفيفي، محمد عبدالرحمن، دانا حلبي، سامية طرابلسي، لتقديم عرض يوم الجمعة الموافق 15 يناير الحالي، وذلك على مسرح كايرو شو الماركيه في التجمع الخامس.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات اليومية والمختلفة التي تقدمها لقرائها تفاصيل العرض وأسعار التذاكر على التحو التالي:

أحداث مسرحية هابي نيو يير بالعربي

تدور أحداث مسرحية «هابي نيو يير بالعربي»، في إطار كوميدي غنائي مشوق حول عدد من الأصدقاء يجتمعون للاحتفال بسهرة رأس السنة في قصر أسعد وزوجته، وخلال الاحتفالات وغناء المطربين وتبادل الهدايا يكتشفوا صندوقا مجهولا وسط بهو القصر، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق، حيث أنه بعد عدة تفسيرات وتكهنات لما يتواجد بداخل الصندوق يختلف الأصدقاء وتغلب عليهم مشاعر الطمع والخوف.

فريق عمل مسرحية هابي نيو يير بالعربي

أبطال المسرحية بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن، شيماء سيف، كريم عفيفي، محمد أنور، دانا الحلبي، سامية الطرابلسي، والمخرج مجدي الهواري، وهي من تأليف كريم سامي كيمز، وأحمد عبدالوهاب.

أسعار تذاكر مسرحية هابي نيو يير بالعربي

من المقرر أن يتم عرض المسرحية الجمعة الموافق 15 يناير، الساعة التاسعة مساء، وأسعار التذاكر 300 جنيه للتذكرة فئة البرونز، 400 جنيه للتذكرة فئة السيلفر، 500 جنيه للتذكرة فئة الجولد، 750 جنيها للتذكرة فئة البلاتنيوم، 1000 جنيه للتذكرة فئة الدياموند، 1500 جنيه للتذكرة فئة الـVIP.

ويتم حجز تذاكر مسرحية هابي نيو يير بالعربي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لتيكتس مارشيه ويتم استلامها من أحد منافذ الشركة.

ومن المقرر أن يتم عرض مسرحية «صباحية مباركة»، في نفس اليوم، الساعة 8 مساء، على مسرح جراند نايل تاور، وتنقسم المسرحية لفصلين وهي شكل جديد لمسرح كوميدي مختلف.