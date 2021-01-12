شاكر يستعرض 73 مشروعا بالبنية التحتية ذات أولوية باجتماع اتحاد أفريقيا

ترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، الاجتماع الوزاري للدورة الأولى غير العادية للجنة الإتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة (STC-TTIIET) تحت عنوان «تحديد أولويات البنية التحتية لأفريقيا للعقد المقبل» وذلك بصفته رئيس اللجنة نيابة عن مصر.

جاء ذلك برعاية وتنظيم من مفوضية الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها الدكتورة أماني أبو زيد، مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي وبمشاركة السادة ممثلى الدول الأفريقية أعضاء الاتحاد الأفريقي وممثلي المؤسسات والتجمعات الأفريقية المعنية بالبنية التحتية.

أوضح «شاكر» أنَّه تمّ خلال الاجتماع، استعراض اجراءات ومخرجات المرحلة الثانية من برنامج البنية التحتية بأفريقيا «PIDA PAP2» والتي تضمنت قائمة بالمشروعات ذات الأولوية متمثلة في 73 مشروعًا بكل قطاعات البنية التحتية منها المشروعات الثلاثة التي تخص مصر وهي مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان كمرحلة أولى لاستكمال الربط مع جنوب أفريقيا باستخدام طريق حرم «القاهرة ـ كيب تاون»، ومشروع الربط الكهربائي الإقليمي بين مصر وليبيا كمرحلة أولى لإستكمال الربط الكهربائي لدول شمال أفريقيا.

وأضاف وزير الكهرباء، أنَّه تمّ استعراض استراتيجية تنفيذ وتمويل تلك المشروعات والوقوف على مستجدات خطة التعافي من الآثار الناتجة من جائحة كورونا.

جدير بالذكر أنَّ نتائج هذا الإجتماع سوف تعرض على قمة الإتحاد الأفريقي المقبلة في فبراير2021 وذلك لاعتمادها من رؤساء الدول الأفريقية، وتأتي رئاسة ومشاركة مصر لهذا افجتماع ضمن عدة مشاركات تمت منذ تولي رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي لعام 2020، وذلك لتوطيد العلاقات بين مصر وباقي الأشقاء الأفارقة برعاية الاتحاد الأفريقي و مفوضية البنية التحتية والطاقة بالاتحاد والمؤسسات والتجمعات الأفريقية المعنية بالبنية التحتية والطاقة.