تعرف على أبرز الشروط والأوراق المطلوبة من أجل فتح مخبز تمويني

ضمن المشاريع التي يفكر فيها الشخص هو إنشاء مخبز تمويني، يصبح مصدر دخل ثابت له، لذا نعرض في السطور التالية كيفية فتح مخبز وخطوات وشروط التقديم.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة التموين الأوراق والشروط الواجب توافرها لفتح المخبز كالتالي:

شروط إنشاء مخبز أو مطحن

- يجب أن يكون المكان في أحد المجتمعات العمرانية الجديدة التي لا تتوافر بها مخابز بلدية، حيث لا يتم الموافقة على إنشاء مخبز بالقرب من آخر.

- يجب ألا تقل مساحة المخبز عن 65 مترا، والارتفاع عن 4 أمتار.

- يجب أن يتوافر بالمكان المخصص لفتح المخبز مصدر للمياه والكهرباء عمومي مع وجود صرف صحى.

- أن يكون الوقود المستخدم السولار أو الغاز الطبيعي لتقليل نسبة عادم الغاز للنسب المسموح بها مع مراعاة قوانين البيئة.

- أن تكون دورة المياه بعيدة عن المعجن وصالة الخبز.

- إذا كان الفرن نصف آلي يجب أن يكون حسب المواصفات المعتمدة ومعزول حراريا.

- يجب أن تكون المدخنة أعلى العقار والعقارات المجاورة على أن يركب بنهايتها (طنبوشة).

- أن يكون المخبز مزود بأجهزة اطفاء الحريق.

خطوات إنشاء مخبز

- تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع.

حالة موافقة الوزارة المبدئية على إقامة المشروع يتم اتخاذ الآتي:

- تقديم عقد توريد وتركيب وتشغيل مطحن سنلدرات مع إحدى الشركات المتخصصة.

- لا بد من الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار، وموافقة الهيئة العامة للتصنيع، والرقابة الصناعية، بالإضافة إلى موافقة وزارة شئون البيئة.

المستندات والاجراءات المطلوبة لإنشاء مخبز

- يتقدم المواطن بطلب.

- يتم عرض جميع الطلبات المقدمة على اللجنة المختصة التي تبحث الطلبات، وفقا لأولوية الطلب (احتياج المنطقة).

المستندات المطلوبة بعد موافقة اللجنة:

- عقد الإيجار أو التمليك موثق ومعتمد.

- صورة البطاقة الضريبية.

- أصل صحيفة الحالة الجنائية.