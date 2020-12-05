ضبط صاحب مخبز بلدى لحيازته 322 بطاقة تموينية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى ومتابعة الأسواق وحركة تداول السلع والتصدى لمحاولات الإستيلاء على أموال الدعم.. فقد قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بحملة مكبرة أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

ضبط (صاحب مخبز بلدى).. وذلك لحيازته وتجميعة عدد (322) بطاقة تموينية ذكية تُستخدم فى صرف الخبز محظور تجميعها ، بقصد إثبات مبيعات وهمية عليها لتوفير كميات من الدقيق البلدى المدعم وإعادة بيعها بالسوق السوداء ، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، والإستيلاء على المال العام بدون وجة حق بالمخالفة لأحكام القانون.

ضبط (صاحب مصنع زيوت طعام "بدون ترخيص").. لحيازته (400 كيلو جرام زيت طعام معبأة داخل تنك - 200 كرتونة فارغة معدة لتعبئة المنتجات- عدد 500 زجاجة فارغة معدة للتعبئة) بدون بيانات أو ترخيص.

كماواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1337) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية: ضبط (14,64 طن "أسماك مُجمدة "سردين") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة .

ضبط (2,795 طن "مقطعات ومصنعات لحوم ودواجن –أسماك مُدخنة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط (2,42 طن "كبده ومصنعات لحوم– 8640 قطعة "جبن مثلثات") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ضبط (10 طن "أرز بسمتى – عدس أصفر") معبأ داخل أجولة بدون بيانات دالة على تاريخى الإنتاج والصلاحية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية .

ضبط (6605 عبوة سلع غذائية "قهوة سريعة التحضير ، نسكافية ، عصائر ، شاى ، حلوى جافة " غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها – 100 لتر "عصير رمان مركز" بدون مستندات ومجهولة المصدر") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة ( المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون تراخيص") بمحافظة البحيرة .

ضبط (1,2 طن "دقيق بلدى") بحوزة (مالك مطحن غلال بمحافظة سوهاج) مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق للإتجار به فى السوق السوداء قدرت قيمتها بحوالى (6540جنيه).

ضبط (15٫925 طن "منظفات صناعية " غير مطابقة للمواصفات القياسية) معبأة داخل شكائر وعبوات ومستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع للمنظفات الصناعية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة .

ضبط (6 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالكى محلين لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.