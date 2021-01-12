شائعات تحيط بـ«واتس آب» بعد إعلان تحديثاته.. أبرزها إغلاقه 12 صباحا

تسببت التحديثات الجديدة التي أعلن عنها تطبيق «واتس آب» المحدد مدتها قبل 8 فبراير المقبل، في إثارة عدد كبير من الشائعات حول التطبيق الأكثر شهرة بين تطبيقات التراسل الفوري.

الشائعات التي انتشرت بكثرة خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت في حالة إرباك للمستخدمين ممن يعتزمون حسم قراراهم خلال الأيام المقبلة، إما بالاستمرار والموافقة على تحديث التطبيق وبالتالي العمل بشروطه الجديدة، أو بالتوقف عنه والانتقال إلى تطبيق بديل.

وانتشرت عدد من الرسائل النصية التي يتم تداولها بين الأشخاص على تطبيق واتس آب والتي تنبه بأنه سوف يتم إغلاق التطبيق ‏ لجميع المشتركين في البرنامج في تمام 12 صباحا، ويجب على جميع المشاركين الذين يريدون استمرار عمل البرنامج لديهم أن يرسلوا هذه الرساله لجميع المشتركين قبل انتهاء الوقت المحدد لإغلاق البرنامج، حيث إنه بإرسال هذه الرساله إلى 18 من الأسماء المختلفة في القائمة الخاصة بالمستخدم، سوف يكون لديه رمز زهري بدلا من الأخضر وسيكون بذلك قد تم تجديد الخدمة لديه.

وذكرت شائعة أخرى يجرى تداولها، أن التطبيق سيحتفظ بصور عائلية وبيانات لمستخدميه، ومنحها للشركات التجارية، لتحسين مبيعاتهم ومنحهم فهماً أكبر بالعملاء المستهدفين.

يذكر أن تطبيق واتس آب، هو تطبيق المراسلة الأكثر شعبية عالمياً حيث يستخدمه أكثر من 2 مليار مستخدم خلال الفترة الماضية وبلغت عدد الرسائل الرسلة عبر التطبيق إلى 100 مليار رسالة بشكل يومي.

وأعلنت الشركة المالكة للتطبيق خلال الأسابيع الماضية عن توقف العمل بالتطبيق على الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من (أندرويد 4.0.3)، أو (iOS 9)، ويتطلب إعادة تشغيل التطبيق على هذه الهواتف إعادة تثبيته مرة أخرى بعد تحديثه.