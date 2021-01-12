ريهام سعيد تعلن سرقة «واتس آب» الخاص بها: «مش أنا اللي ببعت رسايل»

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، اختراق تطبيق «واتس آب» الخاص بها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلقت «سعيد» قائلة: «الواتس آب بتاعي اتعمله هاكنج، مش أنا اللى برسل أو برد من امبارح»، مضيفة «ده المفروض عشان تلبسيني قضية؟ ده أنتي غلبانه اوي يا بنتي روحي انتحري بكميه الشر اللي جواكي دي»، دون التوضيح من المقصود بالإشارة له.

وأضافت: «اتعمل الأكونت بتاعي الواتس آب هاكنج من امبارح وسيتم إثباته في مباحث الإنترنت حالا مش هاينفع تضريني برضوا و بإذن الله أنا اللي هاخد حقي منك أصل الافترا وحش».

آخر أعمال ريهام سعيد في الدراما مسلسل «وادي الجن»

وتشارك الاعلامية ريهام سعيد في مسلسل «وادي الجن»، حيث نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من كواليس التصوير، وظهرت ريهام سعيد وهي ترقص على إحدى أغنيات المهرجانات، مؤكدة أن كلمات الأغنية جاءت على الجرح على حد قولها.

مسلسل «وادي الجن» من إخراج حسام الجوهري، وتأليف محمد هشام عبية، الذي سبق له تأليف مسلسل زودياك عام 2019 من إنتاج ڤيو، إلى جانب كل من منة إكرام وعمر خالد، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من المواهب العربية القديرة والصاعدة من مصر ولبنان والسعودية والعراق وسوريا، وهو من بطولة يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، إلى جانب كل من خالد كمال، وريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهنا داود، وحسن مالك، وسينثيا خليفة، وعبدالرحمن اليماني، وفراس سعيد.

وعادت ريهام سعيد لتقديم برنامج صبايا الخير على فضائية قناة النهار بعد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي قد اتخذ قرار بوقف عرض البرنامج بسببها، وألزمها بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج بعد إعادة البث عن ما تم التحقيق بشأنه، لتكتب ريهام سعيد تعليقا على الصورة قائلة: «كل شيء يحدث لسبب وجيه.. كن سعيدًا.. الحمد لله».