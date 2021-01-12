«أنت أقوى من المخدرات» الأكثر تأثيرا لدى الشباب باستطلاع «إعلام القاهرة»

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن شعار الحملة القومية لمكافحة المخدرات «أنت أقوى من المخدرات» التي أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كان الأكثر تأثيرا لدى الشباب في 2020.

جاء ذلك في البحث الذي أجرته كلية الإعلام جامعة القاهرة، على عينة من 1797 شخصا من مختلف الأعمار بالمحافظات المختلفة، من خلال المقابلات الشخصية، وتحت إشراف 32 من أعضاء هيئة التدريس، حيث تبين أن شعار الحملة كان من ضمن أكثر الحملات التي حققت نجاحات كبيرة بما له من تأثير على الشباب في التوعية بأضرار الإدمان.

وأوضح الصندوق، أنه تمت الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة خلال الفترة الماضية للمشاركة في حملات الصندوق التوعوية، وآخرها مشاركة البطل الرائد أحمد عبد اللطيف، ضابط بقوات الصاعقة المصرية، الذي أصيب في مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه.

من جانبها، قامت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، خلال الحفل الذي نظمته الكلية اليوم، بإهداء عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، درع الكلية تقديرا لمجهودات الصندوق في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدات وحصول شعار حملة «أنت أقوى من المخدرات» ضمن الشعارات الأكثر تأثيرا خلال عام 2020.

وأكدت مصطفى، أن الكلية ستقوم بتصميم كُتيب يتضمن معلومات عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإسهاماته في إطلاق الحملات التوعية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

كما قامت الدكتورة هويدا مصطفى، بإهداء البطل الرائد أحمد عبد اللطيف، ضابط بقوات الصاعقة المصرية، درع الكلية تقديرا لمشاركة فى حملة «أنت أقوى من المخدرات» التي حققت نجاحات كبيرة لتوعية الشباب بأضرار المخدرات.

من جانبه، استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، آليات تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات، من خلال عدة محاور، منها الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والتوعية.

الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة في التوعية بمخاطر الإدمان

ولفت إلى أنه تم الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة «فنية ورياضية» للمشاركة في حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، باعتبار قضية مكافحة تعاطي المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، كما أن حملة «أنت اقوى من المخدرات» حققت تفاعلا كبيرا بمراحلها السابقة سواء على المستوى المحلى أو الدولي.

وصفتها وزارة الأمن العام بالصين بالحملات الملهمة لمكافحة الإدمان

وعلى المستوى المحلي، قال عثمان، في بيان له منذ قليل، أنه تفاعل مع المرحلة الاخيرة على مدار العام الماضى فقط ما يقرب من 35 مليون متفاعل على وسائل التواصل وعلى المستوى الدولي، واعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجا لحملات مكافحة المخدرات، ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين، بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية.

كما أشادت بها وسائل الإعلام العالمية، وخصصت فقرات لإلقاء الضوء عليها، بالاضافة إلى مردود الحملة على أرض الواقع، حيث ارتفع أعداد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بنسبة تخطت 400% وساعدت الحملة العديد من مرضى الإدمان للتقدم للعلاج.