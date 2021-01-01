بينهم التفكير في الزواج..11 مظهرا للتعافي من الإدمان

يقوم الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بتقديم خدمات علاجية للمتعاطين والمدمنين بالمجان وفى سرية تامة، من خلال فريق من الأطباء المتخصصين فى علاج الإدمان، الذين يقومون بالكشف على الحالات وعمل تقييم إكلينيكى لها.

الخدمات العلاجية هدفها وقف التدهور العضوى والنفسى

وأكد الصندوق التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، أن الخدمات العلاجية هدفها وقف التدهور العضوى والنفسى الناتج عن التعاطى، حيث تتنوع الخدمات العلاجية التى تقدم من خلال الخط الساخن من خلال علاج طبى يشمل علاج أعراض الانسحاب «تطهير الجسم من السموم»،علاج طبى يعالج الأمراض الجسمية المرتبطة بالتعاطى.

تدريب المرضى على تعديل أفكارهم تجاه تعاطى المخدرات

ويقوم صندوق مكافحة الإدمان، بتقديم علاج نفسى فردى، علاج نفسى جمعى، مقابلات دافعية، علاج تبصيرى،علاج نفسى سلوكى معرفى من خلاله توظيف وإيجاد الإيجابية، إلى جانب تدريب المرضى على تعديل أفكارهم تجاه تعاطى المخدرات واستعادة ثقتهم فى أنفسهم .

مظاهر التعافى من الإدمان

وأكد الصندوق أن هناك العديد من المظاهر التى تدل على تعافى مريض الإدمان كالتالى:

- سلوكيات هادئة داخل الأسرة.

-بداية الانخراط فى عمل.

-التفكير فى الزواج والشروع فى تنفيذه.

-انتظام البرنامج العلاجى.

-تغيير أصدقاء التعاطى.

-الانتباه والتيقظ.

-التعاون.

-ممارسة الرياضة البدنية.

-ممارسة أنشطة اجتماعية.

-النجاح والانتظام فى الدراسة.

-القرب من الدين.

الوقاية من الانتكاسة

يقدم الصندوق بإجراء علاجى للوقاية من الانتكاسة بعد التعافى، وذلك لمن يعتمد على المشروبات الكحولية أو المخدرات خلال فترة انقطاعهم عن التعاطى، لإعدادهم لمواجهة الهفوات أو الكبوات المحتومة التى تنذر ببداية الانتكاسة لتعاطى المادة المخدرة.

ويتعلم المريض، من خلال هذا الإجراء، استراتيجيات المواجهة التى تمكنه من تجنب المواقف التى يعتقد أنها تنطوى على اندفاعات محفوفة بمخاطر الانتكاسة، كما يتعلم أيضاً من خلال عملية التهيؤ الذاتي وأساليب أخرى كيفية تقليل احتمال تعاطى المادة المخدرة بمجرد حدوث الهفوة إلى أدنى حد ممكن.