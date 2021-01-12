«الزراعة» تعلن ارتفاع مساحة زراعة القمح لـ3 ملايين فدان

كشف تقرير قطاع الخدمات والمتابعة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع مساحة الأراضي المنزرعة بمحصول القمح إلى 3 ملايين فدان حتى الآن، مؤكداً أن حصر المساحات مستمر حتى انتهاء موسم الزراعة، حيث تستهدف الحكومة زراعة 3.5 مليون فدان خلال الموسم الحالي.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتشكيل لجنة من معهد أمراض النبات والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بالمرور على حقول إكثار التقاوي والحقول الإرشادية بمحافظة القليوبية والمنوفية، لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل والوقوف على أي مشكلات لحلها، والمرور على محصولي القمح والفول وتوعية المزارعين بالإرشادات الواجب اتباعها خلال هذه الفترة والتي تشهد ظروفا جوية متقلبة.

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجبه على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر يناير، وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية للأراضي الجديدة الاهتمام بالري وأن يكون على فترات متقاربة مع إضافة جرعة السماد الأخيرة في زراعات الميعاد المناسب مع مراعاة عدم الري أثناء هبوب الرياح حتى لا ترقد النباتات.