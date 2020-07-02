بـ919 ألفا و766 إردبا.. الانتهاء من توريد محصول القمح في المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، انتهاء توريد محصول القمح لموسم الحصاد لعام 2020 بإجمالي 137 ألفا و964 طنا و817 كجم قمح، بما يعادل 919 ألفا و766 إردبا وسط إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل الإرشادات والتسهيلات لهم منذ بداية زراعة محصول القمح، حتى توريده باعتبار محصولا استراتيجيا.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أن المحافظة شهدت زراعة 133 ألف فدان هذا الموسم بزيادة بلغت ما يقرب من 3300 فدان عن العام السابق.