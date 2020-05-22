محافظ الشرقية: حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن صوامع الشرقية تستمر في فتح أبوابها لاستقبال محصول القمح على خطى ثابتة ساعية لاستغلال كافة إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح 2020 والذي بدأ من منتصف أبريل المنتهي والمستمر حتى منتصف يونيو القادم بمساحه مزروعه بلغت (417822) ألف فدان.

وأضاف المحافظ، أنه تقرر حظرنقل محصول القمح خارج المحافظة وتكثيف الحملات الرقابية لضبط أي كميات مهربة ومصادرتها على الفور للحفاظ علي المركز الأول الذي تحظي به المحافظة في الإنتاجية والتوريد.

وأوضح أن إجمالي الاقماح الموردة حتي امس لكل من صوامع والشون والبناكر التابعة لبنك التنمية و الائتمان الزراعي والبالغ عددهم (16) صومعه وشونه بلغ (44568) الف طن و(611) كيلو من القمح المحلي كما تم تورد لصوامع وشون وبناكر قطاع شركة مطاحن شرق الدلتا البالغ عدهم (21) صومعة وشونه (210282) الف طن و(656) كيلو من القمح المحلي ومنهم صوامع الزقازيق المعدنية التي تم توريد (14666) الف طن و(37) كيلوقمح حتي الان وكذلك صوامع مضرب الزقازيق تم توريد (3890) الف طن و (170) كيلو قمح حتي الان وصوامع المني تم توريد (48747) الف طن (920) كيلو قمح حتى الآن.

وتابع: كما تم توريد لصوامع وشون وبناكر التابعة لشركة المصرية للصوامع والتخزين ويبلغ عددهم (7) صوامع وشون ( 296592) الف طن و(896) كيلو من القمح المحلي ومنها صومعة الحسينية الذي تم توريد (67861) الف طن و(420) كيلوقمح حتي الان وكذلك صوامع ههيا تم توريد (51872) الف طن و(830) كيلو قمح حتي الان وصوامع القرين التي تم توريد (54257) الف طن و(745) كيلو قمح وصوامع صان الحجر التي تم توريد (62670) الف طن و(405) كيلو قمح حتي الان كما تم تورد لصوامع وشون وبناكر مطاحن شمال القاهرة البالغ عدهم (2) صومعة وشونه (77769) الف طن و(420) كيلو من القمح المحلي ومنها صوامع العاشر التي تم توريد (41841) الف طن و(810) كيلو قمح حتي الان و بذلك يصبح اجمالي ما تم توريدة من الاقماح حتي امس( 629213) الف طن و(583)كيلو قمح.