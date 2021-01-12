بالمواصفات والأسعار.. 3 طرز منافسة لسيارة «شيري أريزو 5»

خلال الأسابيع الأولى منذ بداية العام الجاري، وقعت عدة زيادات سعرية على أسعار عدد من الطرز لعدة علامات تجارية داخل سوق السيارات المحلي موديل العام الجاري 2021، وللمرة الثانية خلال أسبوعين تم رفع أسعار سيارة شيري أريزو 5، بزيادة سعرية وصلت إلى ألف جنية، وتصل سعر الفئة الأولى منها 173 ألف جنية، وسعر الفئة الثانية بـ192 ألف جنية، والفئة الثالثة بـ 193 ألف جنية، والفئة الرابعة والأعلى تجهيزًا بـ 206 ألف جنية.

وترصد "الوطن" المواصفات والإمكانيات الخاصة بالسيارة، مقارنة بعلامات تجارية مختلفة في السوق المحلي ضمن الفئة السعرية لسيارة شيري أريزو 5.

شيري أريزو 5

تتوافر السيارة بالسوق المحلي مزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعته اللترية 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 114 حصان، وعزم أقصي للدوران 141 نيوتن/متر، تتصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات .

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى للعجلات، وتستهلك متوسط 7 لتر لقطع مسافة 100كم، فيما تتسارع من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 11.5 ثانية، وتأتي بأبعاد (طول 4572 ملم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1482 مم) وتصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة 340 لتر.

لادا جرانتا

تتوافر السيارة بالسوق المحلي مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعتخ اللترية 1.6 لتر 1600 سي سي، بنتق قوة قوة 87 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل إلى 140 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، و أوتوماتيك في الفئة الأعلى مكون من 4 سرعات .

كما تأتي السيارة بأبعاد (4268 ملم للطول، و1700 ملم للعرض، و1500 ملم للارتفاع)، وتصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة 480 لتر؛ وتستهلك متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم، فيما تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 11.4 ثانية، وتأتي بجنوط 14 بوصة.

تأتي السيارة بعدة وسائل للأمان من بينها (وسائد هوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفراملEBD، ونظام مساعد الفرام BAS)، وتتوافر السيارة في السوق المصري بفئتين مختلفتين التجهيزات، الأولى بسعر 153 ألف جنية النسخة، وسعر الفئة الثانية بـ 173 ألف جنية.

رينو لوجان

تم طرح الموديل الجديد من سيارة رينو لوجان بـ6 فئات مختلفة التجهيزات الأولى منها بسعر 174 ألف جنية، والثانية بـ188 ألف جنية، والثالثة بـ 198 ألف جنية، والرابعة بـ 208 ألف جنية، والخامسة بـ 221 ألف جنية، والسادسة والأعلى تجهيزًا بـ230 ألف جنية.

وتتوافر بخيارين للمحرك حسب تجهيز الفئة، الأول رباعي الأسطوانات، سعته اللترية 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة 90 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 128 نيوتن/متر.

أما المحرك الثاني يأتي رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 148 نيوتن/متر، وتستهلك السيارة متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم، وتتسارع من حالة الثبات وحتي سرعة الـ100كم/س خلال 11 ثانية .

تأتي السيارة بجنوط رياضية 15 بوصة، ومزودة بعدة وسائل للأمان منها (وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام حماية من السرقة).

MG5

تم طرح الموديل الجديد من طراز MG5 بـ3 فئات مختلفة التجهيزات الأولى منها بسعر الأولى من 215 ألف جنية، والفئة الثانية بـ 235 ألف جنية، والفئة الثالثة والأعلى تجهيزًا بسعر 250ألف جنية.

وتتوافر السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 5 سرعات.

تأتي السيارة بأبعاد (طول4601 مم، وعرض1818مم، وارتفاع 1489 مم)، وتصل مساحة الصندوق الخلفي للسيارة 512 لتر، وتستهلك السيارة متوسط 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

تأتي بجنوط رياضية 16 بوصة، مزودة بعدة وسائل للأمان منها (وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، والتحكم في الفرامل في المنحنيات CBC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS).