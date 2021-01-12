7 معلومات عن فاطمة سليم أصغر نائبات البرلمان.. أبرزها «مذيعة»

شابان هما الأصغر سنا بين النواب، وكيلا الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دورته التشريعية الجديدة بدورة الانعقاد الأول، حيث جلس أبانوب عزت النائب الأصغر سنا، وفاطمة سليم أصغر برلمانية تحت القبة، وبدآ مباشرة أعمالهما في معاونة رئيس الجلسة الإجرائية، في أعمال الفصل التشريعي الجديد 2021 - 2026، في تمام الساعة 11 صباحا، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث ترأست النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، وجلست على المنصة كأول سيدة تترأس الجلسة في تاريخ مصر، في جلسة عامة للمجلس تذاع عبر الهواء مباشرة على التلفزيون المصري.

وتعد النائبة فاطمة سليم أصغر النواب سنا، وترصد السطور التالية معلومات مهمة عنها كما يلي:

7 معلومات عن النائبة فاطمة سليم

1- أصغر نائبة (امرأة) تحت قبة البرلمان.

2- من مواليد 1- 9- 1995.

3- تخرجت في جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة MSA.

4- عملت مذيعة أخبار في قناة الحدث.

5- ترشحت للانتخابات ضمن القائمة الوطنية بمحافظة المنيا.

6- تعد عضوة في البرلمان المصري عن حزب الإصلاح والتنمية.

7- والدها هو أحمد محسن مبارك، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بمحافظة بني سويف.

وكانت النائبة، قالت في تصريحات سابقة، إنّ جلوسها على منصة البرلمان في الجلسة الإجرائية كأصغر عضو بالبرلمان سيظل محفورا في ذاكرتها، حيث تمثل المرأة والشباب في آن واحد، وتجمع بين صفتي الشباب والمرأة، متابعة أنّها تعيش مشهدا عظيما لن يفارق ذاكرتها طوال حياتها.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة الماضي، قرارا جمهوريا حمل رقم 4 لسنة 2021، ونشر القرار السابق ذكره في الجريدة الرسمية، ونصّ على دعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء، كما شمل القرار كل أسماء النواب الـ28 الذين تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية في مجلس النواب.