9 وظائف شاغرة للتمريض حتى سن الـ50: مرتبات تصل إلى 4 آلاف

الحاجة للتمريض في التخصصات كافة، بالوقت الراهن، قد تسيطر على كثير من المستشفيات والمؤسسات الصحية، ما يجعلها تتيح فرص عمل وعددا من الوظائف، وفقا لموقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

فرص العمل المطلوبة

وظيفة ممرضة:

اسم الشركة: تكنو سكان.

مقر العمل: الجيزة - السادس من أكتوبر، المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: من 1 إلى ‎3 سنوات.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

مميزات الوظيفة: يُحتسب الوقت الإضافي وتأمينات اجتماعية.

وظيفة ممرض:

اسم الشركة: هاي تك تكستايل ايجيبت.

مقر العمل: العامرية - العجمي - برج العرب - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 1.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة- ‎سنتان.

السن المطلوب: 22 - 25 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) .

الراتب الأساسي: 1700 - 2000 جنيه.

وظيفة ممرضة:

اسم الشركة: تكنوسكان .

مقر العمل: المعادي - شبرا - مصر الجديدة - التجمع الخامس - القاهرة .

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: من سنة إلى ‎3.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة أخصائي تمريض:

اسم الشركة: بروسيرف ميديكال.

مقر العمل: التجمع الاول - التجمع الخامس - الرحاب - الشروق - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 50.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: من سنة إلى ‎10 سنوات.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) .

وظيفة ممرضة

اسم الشركة: مركز الدكتور محمد صفوت لعلاج البواسير بدون جراحة.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

الراتب الأساسي: 2500 - 3500 جنيه.

وظيفة ممرض/ ممرضة

اسم الشركة: الحرية للصناعات الغذائية - الحرية 2000.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: من 3 - ‎5.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) .

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة تمريض أسنان:

اسم الشركة: دنتك لطب وتجميل الأسنان.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان على الأقل .

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 21 - 37 سنة.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط) .

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه.

وظيفة أخصائي/ أخصائية تمريض:

اسم الشركة: مجموعة مستشفيات كليوباترا.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: من سنة - ‎3.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة ممرضين:

اسم الشركة: جذور العالمية.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 21.

مستوى الخبرة: لا يشترط .

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط .

السن المطلوب: 21 - 50 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.