السيطرة على حريق في منزل بالبدرشين.. التحريات: سيجارة حشيش

تمكن ضباط الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب في منزل بمنطقة البدرشين، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح وتبين أن سيجارة حشيش وراء الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقت الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق بمنزل في منطقة البدرشين، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق في منزل من طابق واحد، وتم فرض كردون أمني في محيط المنزل خشية امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، ولم يسفر الحريق عن أيه خسائر في الأرواح، وكشفت المعاينة والتحريات أن صاحب المنزل أثناء تدخينه سيجارة حشيش تسببت في اشتعال النيران ونشوب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أنواع الحرائق

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر المدير السابق لإدارة الحماية المدنية في القاهرة، إن الحرائق 4 أنواع وهي:

- حرائق سائلة مثل حرائق البنزين والكيروسين.

- حرائق صلبة مثل حريق الورق والخشب.

- حرائق ذات طبيعة خاصة وهي الحرائق الناتجة عن احتكاك الآلات، الكهرباء، التفاعلات الكيميائية، وهي الناتجة عن التركيبات الكيميائية بالمعامل.

- حرائق غازية مثل حريق الغاز الطبيعي وأسطوانات الغاز، والغازات الناتجة عن التفاعلات الكيميائية، وهي عبارة عن المخلفات التي تخرج غاز الميثان.

وأضاف عبدالقادر أن بالنسبة لوسائل إطفاء تلك الحرائق فلكل نوع من تلك الحرائق وسيلة للتعامل معها، فالنسبة للحرائق الصلبة يجرى التعامل معها وإطفاؤها بواسطه المياه فقط، والحرائق الغازية يجرى الإطفاء عن طريق الخنق «استخدام ثاني أكسيد الكربون»، وأما الحرائق ذات الطبيعة الخاصة فيتم التعامل معها بالمياه وثاني أكسيد الكربون، وبالنسبة للحرائق السائلة باستخدام الوسائط الرغوية.

وتابع عبدالقادر بأنه لا بد من الالتزام في التعامل مع الحرائق كل على حسب وسيلة التعامل معه حتى لا تؤدي إلى زيادة اشتعال النيران، ولضمان عملية التبريد.