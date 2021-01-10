مصرع عامل وإصابة 8 في حريق بمصنع ملابس بالإسكندرية

لقي عامل مصرعه، وأصيب 8 آخرون، إثر اندلاع حريق داخل مصنع ملابس في منطقة حجر النواتيه شرق الإسكندرية، اليوم الأحد.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من السيطرة على الحريق الذي اندلع بمصنع ملابس بمنطقة حجر النواتية شرق الاسكندرية، اليوم، ما أسفر عن وفاة شخص واحد من العاملين وإصابة 8 آخرين.

ودفعت الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء الى موقع الحادث للسيطرة على النيران وإخمادها، حيث تمت السيطرة وجاري عملية التبريد لموقع الحادث من قبل رجال الإطفاء.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة، بنشوب حريق بمصنع «شاتورنا» للملابس الجاهزة ، بمنطقة حجر النواتية بشارع المصانع بدائرة القسم.

وانتقل ضباط مباحث القسم برفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها و7 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف الي مكان الواقعة، للسيطرة علي النيران وإخمادها .

وبالمعاينة والفحص تبين أن المصنع مكون من 4 طوابق، وأن سبب حدوث الحريق ماس كهربائي بإحدى الغرف بالطابق الأخير، علي أثره اشتعلت النيران بالغرفة أثناء تواجد العمال، ما أسفر عن مصرع شخص من العمال إثر الاختناق والحروق.

وقال مصدر أمني، أنه جاري حصر الخسائر داخل المصنع بعد السيطرة على الحريق الذي اندلع في المصنع حيث بدأ في الطابق الثالث وتمت السيطرة عليه قبل وصوله إلى باقي الأدوار داخل المصنع.

وأضاف أن المتوفي يدعى محمد مصطفي عامل، 31 عامًا، وهو العامل الوحيد الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل الحريق.