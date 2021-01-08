مصر للطيران تسير 68 رحلة دولية و15 رحلة داخلية

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران اليوم الجمعة، 68 رحلة جوية بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من «بغداد، جده، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، الشارقة، إسطنبول، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، جوهانسبرج، كازبلانكا، اكرا، تونس، لاجوس، أبوجا، بروكسل، روما، فرانكفورت، القصيم، عنتيبي»

مصر للطيران تسير اليوم 15 رحلة داخلية

وتسير الشركة 15 رحلة داخلية إلى كل من «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان»، ورحلتي شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 8861 راكبا.

تدشين مبادرة «شتي فى مصر» لتنشيط حركة السياحة الداخلية

كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اجتمعا لوضع آليات لتنشيط حركة السياحة الداخلية ومناقشة تفعيل مبادرة «شتي في مصر»، والإعلان والترويج لها، وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2020.

«شتي في مصر» تهدف لتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي

وكان الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء كل من غرفة المنشآت الفندقية، وغرفة الشركات ووكالات السفر السياحية وعدد من قيادات الوزارتين، وتم التأكيد على أن مبادرة «شتي في مصر» تهدف لتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من «الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم»، ومن «الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان» بداية من منتصف يناير الجاري وحتى نهاية فبراير القادم.

أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب خلال المبادرة

وكشفت الشركة خلال بيان لها، أنه تقرر أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب، خلال الفترة من 15 من يناير الجاري حتى نهاية فبراير القادم، بسعر موحد على النحو التالى:

من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصرى، وإلى أسوان 1800 جنيه.

ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

غرفة المنشأت الفندقية ستقوم بالإعلان عن أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة

وكانت غرفة المنشأت الفندقية، كشفت أنها ستقوم بالإعلان عن أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة، فئات الثلاثة و أربعة وخمسة نجوم، والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها، شاملة الضريبة والخدمات طوال فترة تفعيل المبادرة، مع الإلتزام بنسبة ال 50% من الطاقة الإستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف، والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

المجلس الأعلى للآثار يدعم المبادرة

كان المجلس الأعلى للآثار في جلسته الأخيرة، الأسبوع الماضي، قرر منح تخفيض 50 % على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات « قنا والأقصر وأسوان» خلال شهري يناير وفبراير 2021، تشجيعا للمبادرة.